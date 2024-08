Asl4, Giornata Mondiale della Sindrome Feto-Alcolica (FASD): 9 SETTEMBRE 2024

ASL 4 Teramo, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale:In occasione della Giornata Mondiale della Sindrome Feto Alcolica (FASD), che si terrà il 9 settembre, la Asl allestirà un info point presso il Centro Commerciale “Gran Sasso di Teramo” e una giornata formativa/informativa all’interno della sezione femminile della casa circondariale di Teramo con l’obiettivo di informare la popolazione sul rischio del consumo di alcolici in gravidanza – si legge sul sito web ufficiale. Questo è infatti associato a una vasta gamma di danni al feto e al bambino quali l’aborto spontaneo, la natimortalità, la sindrome della morte improvvisa in culla, il parto pretermine, alcune malformazioni congenite, il basso peso alla nascita, il ritardo di sviluppo intrauterino e una serie di disordini racchiusi dal termine “Spettro dei disordini feto-alcolici”. Il personale dell’unità operativa complessa Servizi per le Dipendenze, dell’unità operativa interdistrettuale Assistenza Consultoriale e del dipartimento Materno-Infantile darà informazioni e indicazioni in modo da incrementare la consapevolezza sulla nocività del consumo di bevande alcoliche nelle donne in gravidanza nei punti allestiti di lunedì 09 settembre dalle 10.00 alle 12.30.” LOCANDINA BROCHURE

