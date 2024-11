Asl4, In pensione quattro medici “storici” della Asl di Teramo

ASL 4 Teramo, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale:Ultimo giorno di lavoro per quattro storici medici della Asl di Teramo – aggiunge testualmente l’articolo online. Dal 1° dicembre andranno in pensione Claudio Di Bartolomeo, Silvio Santicchia, Massimo Forlini e Paolo Calafiore – recita la nota online sul portale web ufficiale. Massimo Forlini, radiologo, dipendente della Asl di Teramo dal 1990 per 20 anni ha prestato servizio al Mazzini – Dal 2007 ha ricoperto l’incarico di responsabile dell’unità operativa di Medicina Penitenziaria, successivamente divenuta Uoc. Paolo Calafiore, pediatra, nell’ottobre 81 ha preso servizio nella Pediatria di Giulianova – Avendo una specializzazione in allergologia conseguita nel 1992, gli è stato affidato il relativo servizio all’ospedale di GIulianova, poi diventato Uosd territoriale – recita la nota online sul portale web ufficiale. Fra l’altro, è stato anche responsabile dell’hub vaccinale di Giulianova durante la pandemia – si legge sul sito web ufficiale. Silvio Santicchia, anestesista e rianimatore, è alla Asl di Teramo dal 1991, in forza all’Anestesia e rianimazione generale – si apprende dalla nota stampa. Elisoccorritore, è responsabile della Uosd 118 dal marzo 2015 e direttore della Uoc 118 dal settembre 2019. Claudio Di Bartolomeo, anestesista e rianimatore, è dipendente alla Asl di Teramo dal 1987, prima nell’Anestesia e rianimazione del Mazzini, poi responsabile della Terapia antalgica nell’ambulatorio territoriale e dal 2013 direttore della Uoc Hospice e palliazione, che ha nei fatti creato – aggiunge testualmente l’articolo online. A tutti e quattro vanno i ringraziamenti della Asl per l’impegno e la dedizione profusi in questi anni al servizio dei pazienti, dell’Azienda sanitaria e della comunità.

