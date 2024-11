Asl4, Malati oncologici: avvisi contributi per parrucche, trucco permanente e per sportello d’ascolto

ASL 4 Teramo, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web istituzionale:Il direttore generale della Asl di Teramo Maurizio Di Giosia annuncia: “Abbiamo pubblicato oggi gli avvisi destinati ai malati oncologici che possono disporre di un contributo economico per l’acquisto di parrucche o servizi di trucco permanente – recita la nota online sul portale web ufficiale. La Regione Abruzzo ha infatti stanziato risorse per l’erogazione di contributi volti a questo scopo, ma anche destinati alla gestione da parte di associazioni del terzo settore di uno sportello di ascolto dedicato ai malati – aggiunge la nota pubblicata. E’ un ulteriore modo per essere vicini ai pazienti e aiutarli ad affrontare la battaglia che stanno sostenendo – recita il testo pubblicato online. Con gli avvisi pubblicati oggi rendiamo operativo sul territorio della Asl di Teramo il dettato normativo regionale”. Assistenza Territoriale – Azienda Sanitaria Locale di Teramo

