Asl4, Mazzini, open week contro la violenza di genere

ASL 4 Teramo: novità dal sito istituzionale:La Asl di Teramo – recita il testo pubblicato online. Fondazione Onda ETS, in occasione della Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne che si celebra il 25 novembre, aderisce alla quarta edizione dell’ “(H) Open Week” organizzato dalla Fondazione Onda Ets. La settimana di iniziative si terrà dal 21 al 27 novembre con l’obiettivo di incoraggiare le donne vittime di violenza a rompere il silenzio e avvicinarle alla rete di servizi antiviolenza che può offrire percorsi di accoglienza protetta e progetti di continuità assistenziale e di sostegno, fornendo strumenti concreti e indirizzi a cui rivolgersi per chiedere aiuto – Gli oltre 240 ospedali con il Bollino Rosa che hanno al loro interno percorsi dedicati e i centri antiviolenza aderenti all’iniziativa offriranno gratuitamente alla popolazione femminile consulenze, visite, colloqui, info point, e distribuzione di materiale informativo – aggiunge testualmente l’articolo online. In particolare all’ospedale di Teramo sarà allestito un info point all’interno del Pronto soccorso a partire da giovedì 21 e fino al mercoledì 27, mattina e pomeriggio – aggiunge testualmente l’articolo online. Sarà distribuito materiale informativo e ci sarà anche possibilità di colloqui riservati che si terranno all’interno della Stanza rosa, allestita ormai da tempo all’interno del Pronto soccorso e destinata ad accogliere nel massimo riserbo le vittime di violenza – si apprende dal portale web ufficiale. Il 25, inoltre si terrà un incontro-dibattito su “Violenza di genere e non solo” che coinvolgerà gli studenti del terzo anno del corso di laurea in Infermieristica – si legge sul sito web ufficiale. Saranno letti articoli di cronaca e poesie sulla violenza di genere e su questi di discuterà in classe – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Maggiori dettagli sulle due iniziative si possono trovare collegandosi al link https://iniziative – bollinirosa – viene evidenziato sul sito web. it/ricerca/index/w32 e digitando la regione e la provincia di interesse – recita la nota online sul portale web ufficiale. «La Asl di Teramo ha da anni un percorso Codice rosa per prendere in carico le vittime di violenza e ha anche allestito una “Stanza rosa” per fornire la necessaria privacy a chi è vittima di violenza e arriva in Pronto soccorso: si tratta di donne, ma anche di anziani, portatori di disabilità o minorenni – aggiunge la nota pubblicata. Iniziative come l’open week servono anche a richiamare l’attenzione della comunità sulla violenza non solo fisica o sessuale – Esistono, infatti, violenze verbali, psicologiche e persino economiche, che possono culminare o meno in episodi di stalking e di violenza fisica – Noi per quanto possibile e quanto nelle nostre competenze forniamo un aiuto concreto alle vittime di violenza”, commenta il direttore generale della Asl di Teramo Maurizio Di Giosia – viene evidenziato sul sito web. Ufficio stampa ASL TERAMO 19.11.2024

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, nelle ultime ore, dal servizio informativo dell’ASL 4 Teramo. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 15, anche mediante il sito internet dell’ASL 4 Teramo, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: aslteramo.it