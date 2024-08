Asl4, Nuovo incontro sui buoni pasto, chiarimenti sull’applicazione

ASL 4 Teramo, nuova nota diramata in giornata attraverso il proprio sito web ufficiale:Si è svolto oggi un incontro fra la Asl e Cgil, Cisl e Uil, su richiesta di queste ultime, che volevano avere chiarimenti rispetto alla durata del turno di servizio che dà accesso al diritto al buono pasto – riporta testualmente l’articolo online. L’azienda ha chiarito che, come stabilito dalla Corte d’appello, il buono pasto è previsto per turni eccedenti le 6 ore – recita la nota online sul portale web ufficiale. E’ stato chiarito anche che si sta predisponendo una bozza di atto transattivo e che appena pronto sarà convocata tutta la parte sindacale – “Contiamo _come già detto in precedenti riunioni tenute con tutte le organizzazioni sindacali mediche, del camparto e della dirigenza con cui abbiamo avviato un confronto costruttivo _ di definire entro l’anno la partita, scaturita da una richiesta avanzata dal Nursind su tutto il territorio nazionale e che ha visto sancire il diritto dei lavoratori dalla Corte di Cassazione”, dichiara il direttore generale Maurizio Di Giosia – Ufficio stampa ASL TERAMO 1.08.20234

Lo riporta una nota diffusa, nelle ultime ore, dall’ASL 4 Teramo e online sul sito web dell’ASL. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 23, anche mediante il sito internet dell’ASL 4 Teramo, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: aslteramo.it