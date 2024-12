Asl4, Nuovo percorso diagnostico in ecografia ostetrica e ginecologica

Comunicazione ufficiale emessa oggi dall’ASL 4 Teramo:Il consultorio della Asl di Teramo in contrada Casalena mette in campo un nuovo servizio per monitorare le donne in gravidanza attraverso un’accurata diagnosi ginecologica – si legge sul sito web ufficiale. È possibile effettuare visite ed ecografie nelle varie fasi della gravidanza, ausili complementari alle ecografie standard: · primo trimestre (esame della transluscenza nucale) · secondo trimestre (ecografia morfologica) · terzo trimestre (ecografia di accrescimento fetale) Queste indagini diagnostiche si aggiungono ad altri strumenti concreti destinati alle donne in gravidanza e volti a gestire tutte le fasi del loro percorso: · corso di preparazione al parto · rieducazione del pavimento pelvico · periodo post-parto e promozione dell’allattamento al seno (con assistenza domiciliare in caso di necessità) · valutazione e supporto psicologico · assistenza sociale Il consultorio, inoltre, eroga anche altri importanti servizi: · screening della cervice uterina (HPV test) · visite ed ecografie ginecologiche (adolescenza, età fertile, menopausa) Tutte le prestazioni, alle quali si può accedere gratuitamente e senza prescrizione, possono essere prenotate al numero 0861-420528, dal lunedì al venerdì, dalle ore 13 alle ore 14.

