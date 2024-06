Asl4, Operativo lo sportello accoglienza dell’Ail al Mazzini

ASL 4 Teramo, ultime dal sito web istituzionale:È operativo all’ingresso della Uos di Ematologia del Mazzini lo sportello di accoglienza dell’Ail Teramo “Graziano Petrini”. Il desk accoglienza è attivo ogni mattina dal lunedì al venerdì ed è curato da Maria Di Filippo, responsabile organizzativa dell’Ail Teramo, che opera in diretta connessione con l’ Ematologia che fa parte della Uoc di Medicina Interna diretta da Francesco Delle Monache – Lo sportello accoglie pazienti e familiari e assorbe un carico di incombenze (anche burocratiche) che altrimenti sarebbe ricaduto, come avvenuto sinora, sui medici e sul personale del reparto – Questo permette alla struttura di ottimizzare le proprie attività e potersi concentrare sulle esigenze e sulle necessità dei singoli pazienti – precisa la nota online. La realizzazione del desk è stata possibile grazie a un progetto dell’Ail Teramo condiviso con la Asl. Per l’attivazione del servizio accoglienza è stato anche necessario realizzare materialmente il desk dove opera fisicamente il personale Ail, insieme ai volontari – precisa la nota online. Il tutto è stato reso possibile dalla “Donazione Alessandro Di Francesco”, alla cui memoria è dedicato un Memorial dell’Ail Teramo – aggiunge testualmente l’articolo online. La “Donazione Di Francesco” ha inoltre consentito all’Ail di destinare al reparto di Ematologia: tre computer, tre monitor, quattro stampanti, tre webcam, quattro poltrone per la chemioterapia e l’abbonamento alla rivista “Linfomi”. “Apprezziamo molto questa rete tra sanitari e volontari che incide positivamente sulla qualità del servizio – riporta testualmente l’articolo online. Come Asl siamo sempre favorevoli a queste iniziative e ringraziamo tutti coloro che hanno collaborato per realizzare un progetto così virtuoso” dichiara il direttore della Asl Maurizio Di Giosia “offrire assistenza a chi è malato è molto importante, con il servizio di accoglienza dell’Ail c’è un nuovo tipo di sostegno, oltre che per i pazienti e i loro familiari, utile anche al personale della Asl”. “Il desk – dichiara Giuseppe Paterna, presidente dell’Ail Teramo Odv – è un passo importantissimo verso il malato – recita il testo pubblicato online. Questo sportello ci permette di essere una presenza costante e amica e soprattutto ci permette di capire con immediatezza le reali esigenze del paziente e dei suoi familiari – Questo ci consente di dare risposte rapide ed efficaci in termini di supporto concreto – recita il testo pubblicato online. Noi dell’Ail Teramo Odv siamo felici e orgogliosi di questo risultato, che rinnova e accresce la nostra già forte determinazione a fare ogni giorno il massimo per aiutare chi ne ha bisogno”. “Il desk di accoglienza – afferma Claudio Boffa, presidente onorario dell’Ail Teramo Odv – è il risultato di un progetto che abbiamo portato tenacemente avanti e che ora è diventato realtà. È stato un percorso che abbiamo voluto sviluppare per essere sempre più performanti nella nostra mission in supporto di chi soffre – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Ora abbiamo a disposizione uno strumento di grande utilità per chi è in cura – Ulteriore soddisfazione deriva dal fatto che questo importante risultato nasce nell’ambito del nostro ottimo dialogo con la Asl di Teramo, cui da sempre siamo vicini”. Ufficio stampa ASL Teramo 30.05.2024

