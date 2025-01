Asl4, Ospedale di Atri, topografo di ultima generazione per la diagnosi corneale avanzata

ASL 4 Teramo: novità dal sito istituzionale:L’ospedale di Atri è stato di recente dotato di un topografo corneale, strumento di altissima precisione progettato per lo studio del segmento anteriore dell’occhio e l’analisi tridimensionale della cornea – si legge sul sito web ufficiale. Questo dispositivo, attivo nella Uosd di Oculistica, rappresenta una risorsa indispensabile per la diagnosi delle patologie corneali e offre un supporto cruciale nella valutazione pre-operatoria degli interventi di chirurgia della cataratta – si legge sul sito web ufficiale. Il modello, tra i più avanzati disponibili, è dotato di funzionalità innovative come lo screening del cheratocono, la mappa pachimetrica, l’analisi del film lacrimale, l’aberrometria e la pupillografia – L’impiego di questa tecnologia all’avanguardia rappresenta un importante aggiornamento nella diagnostica oftalmologica, a beneficio della salute visiva dell’intera comunità provinciale – recita la nota online sul portale web ufficiale.

