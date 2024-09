Asl4, Prevenzione delle Malattie Cardiovascolari: al Mazzini visite e consulti gratuiti dal 26 settembre al 2 ottobre

Ultimi sviluppi e informazioni direttamente dall’ASL 4 Teramo:In occasione della Giornata Mondiale del Cuore, che si celebra il 29 settembre, torna l’(H) Open Week sulle malattie cardiovascolari! Anche all’Ospedale Mazzini di Teramo, come negli altri ospedali “bollini rosa”, sono in programma visite specialistiche ed esami diagnostici gratuiti, oltre a eventi, colloqui, info point e distribuzione di materiale informativo nelle aree di cardiochirurgia, cardiologia e chirurgia vascolare – L’obiettivo è promuovere la prevenzione e la diagnosi precoce di patologie come l’aneurisma aortico addominale, l’infarto cardiaco, le patologie valvolari, carotidee e venose – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Per prenotare le prestazioni, contatta i seguenti numeri negli orari indicati: Visita con il cardiochirurgo: 0861/429687 (dal lunedì al venerdì, dalle 13:00 alle 14:00) Ecografia aorta addominale per screening dell’aneurisma dell’aorta addominale: 0861/429569 (dal lunedì al venerdì, dalle 8:30 alle 14:00) Per saperne di più sui servizi offerti, vai su https://iniziative – recita la nota online sul portale web ufficiale. bollinirosa – si apprende dal portale web ufficiale. it/ricerca/index/w29 e inserisci la tua regione e provincia di residenza – si apprende dal portale web ufficiale.

