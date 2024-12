Asl4, Sportello di Ascolto per il Gioco d’Azzardo

Comunicazione ufficiale emessa oggi dall’ASL 4 Teramo:La UOC Servizio Dipendenze Patologiche della ASL Teramo attiva lo “Sportello di Ascolto per il Gioco d’Azzardo”. Si tratta di un servizio dedicato alla promozione della salute e alla prevenzione del Disturbo da Gioco d’Azzardo, classificato dal DSM-5 come una vera e propria dipendenza comportamentale – recita la nota online sul portale web ufficiale. È uno spazio sicuro in cui le persone possono esprimere liberamente i loro pensieri e sentimenti, ricevere supporto emotivo ed eventualmente essere indirizzate verso risorse o servizi appropriati per affrontare le loro sfide – Lo Sportello di Ascolto si rivolge a giocatori, familiari e a chiunque voglia avere informazioni o aiuto per un problema legato al gioco d’azzardo – recita il testo pubblicato online. Il servizio sarà attivo a partire dal 6 dicembre 2024 presso il Distretto Socio Sanitario di Tortoreto (via Isonzo), tutti i venerdì dalle 8:30 alle 13.30. LOCANDINA

