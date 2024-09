Asl4, Tre giorni di trekking e formazione per i pazienti diabetici di Atri

Aggiornamenti dall’ASL 4 Teramo disponibili sul sito istituzionale:Dal 6 all’8 settembre si svolgerà a Tagliacozzo una “tre giorni” organizzata dall’associazione diabetici “Hatria” con l’Uos Diabetologia dell’ospedale di Atri in collaborazione con l’associazione diabetici “Diabete e Vita” di Avezzano L’iniziativa coinvolgerà principalmente pazienti diabetici tipo 1 seguiti nel centro di Atri, la cui responsabile è Valeria Montani – aggiunge la nota pubblicata. I pazienti saranno impegnati in percorsi di trekking differenziati a seconda delle possibilità, seguiti da una guida, ma anche in percorsi educativi che si svolgeranno nel chiostro del convento di San Francesco – I momenti di formazione riguarderanno la preparazione all’attività fisica, le terapie insuliniche innovative in pazienti portatori di microinfusori e sensori e anche una corretta alimentazione – si apprende dalla nota stampa. Iniziative di questo genere si ripetono ormai da anni e hanno l’obiettivo di sensibilizzare il paziente e di aiutarlo nell’adesione alle terapie e all’autogestione, evitando nel contempo l’insorgenza di complicanze – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. L’esercizio fisico, inoltre, è uno degli strumenti importanti per abbassare la glicemia, insieme a una corretta alimentazione – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Ufficio stampa ASL TERAMO 3.9.2024

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, oggi, dall’ASL 4 Teramo e online sul sito web dell’ASL. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 11, anche mediante il canale web istituzionale dell’ASL 4 Teramo, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: aslteramo.it