Asl4, Uccp: accordo Asl, cooperative e sindacati medici di medicina generale

Ultimi sviluppi e informazioni direttamente dall’ASL 4 Teramo:E’ stato raggiunto l’accordo tra la Asl, le sigle sindacali dei medici di medicina generale e le cooperative che gestiscono il personale delle 4 Uccp (Montorio, Teramo, Sant’Egidio, Villa Rosa) e del nucleo di cure primarie integrato di Mosciano-Bellante per fare in modo _ nell’ambito del piano di rientro _ di continuare l’attività già svolta ma anche di dare ulteriore sviluppo attraverso l’implementazione di ulteriori servizi, come la telemedicina – si apprende dal portale web ufficiale. L’accordo prevede una riorganizzazione dell’attività delle cooperative e non ci saranno né licenziamenti né riduzione di servizi prestati alla comunità. La Asl ringrazia per la collaborazione e per l’impegno che tutti hanno assicurato, volto al bene dei pazienti per cui i servizi territoriali sono basilari – L’accordo, siglato il 1° ottobre, scadrà in 30 marzo 2025 in attesa anche della riorganizzazione relativa all’attivazione di Cot, case di comunità e ospedali di comunità. Ufficio stampa ASL TERAMO 7.10.2024

