Attesa fase di maltempo al meridione con piogge diffuse e forti venti ma il peggioramento (meno intenso) si estenderà anche sulle nostre regioni centrali nella giornata di sabato

Nuovo bollettino meteo diramato nella giornata odierna dall’Associazione AbruzzoMeteo; previsioni a cura di Giovanni De Palma.SITUAZIONE: La nostra penisola è interessata dalla presenza di un minimo depressionario sulla Tunisia e sul Canale di Sicilia che, nelle prossime ore, favorirà condizioni di maltempo sulle nostre isole maggiori, ma in particolare sulla Sicilia e sulla Calabria ionica, dove sono attese precipitazioni diffuse, anche a carattere temporalesco, con elevata probabilità di nubifragi, accompagnati da forti venti di Scirocco – Ben diversa la situazione meteorologica al centro-nord dove il tempo risulta stabile, soleggiato al nord e sul versante tirrenico, mentre annuvolamenti interessano il settore adriatico delle nostre regioni centrali, a causa dell’avvicinamento del vortice depressionario, previsto in risalita verso la Sardegna nel fine settimana – si legge sul sito web ufficiale. Di conseguenza la nuvolosità tenderà a risalire verso le nostre regioni centrali e darà luogo ad un nuovo peggioramento delle condizioni atmosferiche con precipitazioni in intensificazione nella giornata di sabato, ad iniziare dalle zone interne e montuose del Molise e della nostra regione, in estensione verso il settore adriatico – riporta testualmente l’articolo online. Probabili schiarite nella giornata di domenica, tuttavia condizioni di instabilità continueranno a manifestarsi tra lunedì e martedì anche sulle nostre regioni centrali: vedremo – recita il testo pubblicato online. PREVISIONE: Sulla nostra regione si prevedono condizioni generali di cielo parzialmente nuvoloso o nuvoloso con annuvolamenti consistenti a ridosso dei rilievi e, nel corso della giornata, sull’Alto Sangro, dove non si escludono occasionali deboli precipitazioni sparse, nevose sui rilievi appenninici al disopra dei 1000-1200 metri – precisa la nota online. Dalla serata-nottata è previsto un ulteriore aumento della nuvolosità ad iniziare dall’Alto Sangro e dal Chietino, in estensione verso le restanti zone nel corso della mattinata di sabato, con precipitazioni in intensificazione, inizialmente più frequenti sulla Marsica, sull’Alto Sangro, nell’Aquilano e sulle zone montuose, dove assumeranno carattere nevoso al disopra dei 1100-1300 metri; le precipitazioni tenderanno ad estendersi anche verso il settore orientale e costiero nel corso della giornata – viene evidenziato sul sito web. Temperature: Stazionarie o in lieve aumento, specie nei valori massimi.Venti: Moderati dai quadranti orientali sui rilievi Marsicani e sull’Alto Sangro – riporta testualmente l’articolo online. Deboli settentrionali sul versante adriatico con occasionali rinforzi lungo la fascia costiera – Mare: Generalmente mosso – riporta testualmente l’articolo online. Previsioni a cura di Giovanni De Palma, esperto meteo e Presidente dell’Associazione AbruzzoMeteo

