Attesa intensa fase di maltempo a partire da stasera e, soprattutto, nei primi giorni della prossima settimana: previsti forti venti, rovesci, temporali e nevicate a quote collinari

Meteo, il bollettino diramato da AbruzzoMeteo. Si riporta di seguito il bollettino meteo diramato dall’Associazione AbruzzoMeteo.Sulla nostra penisola la pressione è in ulteriore diminuzione a causa dell’arrivo di un’intensa perturbazione proveniente dall’Europa settentrionale, sospinta da masse d’aria fredda di origine artica marittima che, a partire dalle prossime ore, raggiungerà le regioni settentrionali e favorirà la formazione di un minimo depressionario in successiva estensione verso le nostre regioni centro-meridionali nella giornata di lunedì. La formazione del minimo depressionario provocherà un deciso rinforzo dei venti di Libeccio sulle nostre regioni centrali tra il tardo pomeriggio e la tarda serata, con raffiche localmente superiori ai 70-90 Km/h sulle zone pedemontane e collinari che si affacciano sul versante adriatico, mentre raffiche superiori ai 100-120 Km/h interesseranno le zone montuose – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. La nuvolosità tenderà ad intensificarsi sulle zone interne e montuose e aumenterà la probabilità di rovesci sui settori occidentali di Marche, Abruzzo e Molise nel corso della serata-nottata, mentre nella mattinata di lunedì la perturbazione si sposterà verso le regioni centro-meridionali e favorirà l’ingresso di masse d’aria fredda dai vicini Balcani con deciso rinforzo dei venti di Tramontana, Maestrale, in estensione dalle Marche verso la nostra regione e verso il Molise, con temperature in sensibile diminuzione e rovesci diffusi (anche temporaleschi) che si estenderanno su gran parte del versante adriatico – riporta testualmente l’articolo online. Saranno possibili rovesci di neve tonda (graupeln, gragnola) fino a quote molto basse o pianeggianti, specie in caso di rovesci temporaleschi, tuttavia nevicate di moderata intensità riguarderanno le zone montuose e pedemontane che si affacciano sul versante adriatico, con quota neve in calo intorno ai 300-500 metri, occasionalmente anche a quote più basse sulle colline che si affacciano ad est, specie nel pomeriggio-sera di lunedì e nella giornata della Vigilia di Natale – recita la nota online sul portale web ufficiale. I venti in rinforzo provocheranno anche un deciso aumento del moto ondoso con probabili mareggiate e il freddo continuerà ad interessare le nostre regioni almeno fino alla giornata di Natale con rovesci, anche a carattere temporalesco, più frequenti sul versante adriatico ma le precipitazioni (nevose fino a quote collinari o di bassa collina) interesseranno anche l’Aquilano, la Valle Peligna e l’Alto Sangro, localmente anche la Marsica – si apprende dal portale web ufficiale. Sulla Marsica c’è il rischio di nevicate tra stasera-notte e nelle prime ore della mattinata di lunedì.Un graduale miglioramento delle condizioni atmosferiche è previsto a partire dalla giornata di Santo Stefano, tuttavia le temperature continueranno a mantenersi ben al disotto delle medie stagionali – precisa la nota online. Si tratterà, tuttavia, di una perturbazione di stampo invernale e NON di un’ondata di gelo, occorre specificalo – aggiunge testualmente l’articolo online. La buona notizia è che cadrà tanta neve sui nostri rilievi appenninici durante queste feste natalizie, ma le condizioni meteo non saranno favorevoli per attività all’aperto su gran parte delle nostre regioni.Previsioni a cura di Giovanni De Palma, esperto meteo e Presidente dell’Associazione AbruzzoMeteo

