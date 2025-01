attiva la campagna abbonamenti per la Rassegna di Teatro per l’Infanzia “Crescere a Teatro”,

Notizie recenti dal Teatro Stabile d’Abruzzo sul portale ufficiale:È attiva la campagna abbonamenti per la Rassegna di Teatro per l’Infanzia, organizzata dal Teatro Stabile d’Abruzzo, “Crescere a Teatro”, con il patrocino del Comune di Pescara e in collaborazione con Fantacadabra e Teatrabile – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. In cartellone ci sono 6 spettacoli che mostreranno al giovane pubblico tutta la magia dello spettacolo dal vivo – aggiunge testualmente l’articolo online. Per costruire, con le luci, i costumi, il talento attoriale e la musica, emozioni importanti per la crescita, coinvolgendo i bambini, le famiglie e gli insegnanti in storie di meraviglia e viaggi insoliti nella quotidianità. Gli spettacoli sono prodotti dal Teatro Stabile d’Abruzzo con le compagnie professionali che operano nel territorio regionale, in un progetto di incubazione e sostegno denominato “Sistema Cultura Abruzzo”. L’edizione 2025 vede coinvolte le associazioni “I guardiani dell’oca”, “Terrateatro”, “Teatrabile”, “Fantacadabra”, “Il volo del coleottero” e “Brucaliffo”. Per ogni spettacolo sono previste due repliche, la domenica pomeriggio e il lunedì mattina per le scolaresche – si apprende dalla nota stampa. Ospita la rassegna la bella struttura del Teatro Cordova, per la gestione del quale il Teatro Stabile d’Abruzzo ha una convenzione con la L.A.A.D. associazione che lo ha in affidamento da parte del Comune di Pescara – si apprende dal portale web ufficiale. Anche quest’anno l’Ente Teatrale Regionale mette in campo una particolare politica di prezzi con la volontà di consentire la partecipazione di tutti, il prezzo del biglietto sarà infatti di Euro 7,00 per le recite domenicali e Euro 5,00 per le recite scolastiche, è prevista anche una formula di abbonamento alle 6 recite domenicali al costo di Euro 30,00. Abbonamenti e biglietti sono acquistabili sul sito www.ciaotickets.comit/abbonamenti/abbonamento-crescere-teatro-pescaraIl calendario della RassegnaI 3 Porcellini Domenica 19 gennaio ore 17,00 Lunedì 20 gennaio ore 10,30 Bianca come la neve Domenica 2 febbraio ore 17,00 Lunedì 3 febbraio ore 10,30 Trilogia della bugia Domenica 23 febbraio ore 17,00 Lunedì 24 febbraio ore 10,30 Il gatto con gli stivali Domenica 9 marzo ore 17,00 Lunedì 10 marzo ore 10,30 I vestiti nuovi dell’Imperatore Domenica 30 marzo ore 17,00 Lunedì 31 marzo ore 10,30 Sogni stesi…un bucato da favola! Domenica 13 aprile ore 17,00 Lunedì 14 aprile ore 10,30Per informazioni botteghino TSA 348.5247096

