Auguri di Natale, direzione strategica in visita ai quattro ospedali

Aggiornamenti dall’ASL 4 Teramo disponibili sul sito istituzionale:Si è concluso oggi, con la visita al Mazzini, il tradizionale giro di auguri della direzione strategica nei quattro ospedali della Asl di Teramo – aggiunge testualmente l’articolo online. Il direttore generale Maurizio Di Giosia, quello amministrativo Franco Santarelli e quello sanitario Maurizio Brucchi hanno portato gli auguri di un sereno Natale a tutto il personale e ai pazienti – aggiunge la nota pubblicata. Le visite, iniziate giorni fa all’ospedale di Giulianova, sono proseguite all’ospedale di Atri, a quello di Sant’Omero per concludersi oggi al Mazzini – La direzione ha voluto dare, sempre nei giorni scorsi, gli auguri anche al personale della sede di circonvallazione Ragusa – Durante il giro i direttori hanno espresso riconoscenza e gratitudine per l’impegno e la dedizione del personale nell’assistenza ai pazienti – aggiunge la nota pubblicata. L’occasione è stata utile anche per condividere a grandi linee gli obiettivi e i progetti futuri della direzione strategica, ascoltando, nel contempo, suggerimenti e indicazioni del personale – “Abbiamo voluto essere vicini ai nostri dipendenti e ai degenti in un periodo importante come le festività natalizie”, ha dichiarato il direttore generale Maurizio Di Giosia, “questo momento di condivisione rappresenta un’occasione per riflettere sulle attività svolte durante l’anno e sui passi compiuti per migliorare i servizi offerti ai cittadini – Il lavoro che viene svolto negli ospedali della nostra Asl è prezioso ed è grazie a chi opera con passione e competenza che possiamo garantire ai cittadini un’assistenza di qualità. Il nostro ringraziamento va dunque al personale sanitario, tecnico e amministrativo per il fondamentale lavoro svolto quotidianamente”. Ufficio stampa ASL TERAMO 23.12.2024 FOTO AUGURI OSPEDALE DI TERAMO FOTO AUGURI OSPEDALE DI ATRI FOTO AUGURI OSPEDALE GIULIANOVA FOTO AUGURI OSPEDALE SANT’OMERO FOTO AUGURI PERSONALE PALAZZO ASL TERAMO

