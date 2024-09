Autista giuliese travolto e ucciso sulla A14

Un tragico incidente è avvenuto sulla A14, all’altezza della provincia di Fermo, nelle Marche, dove un autista giuliese è stato travolto e ucciso. La vittima, che si trovava sulla corsia d’emergenza, è stata investita da un altro veicolo.

L’uomo, residente a Giulianova, era sceso dal suo mezzo, un furgone, per cause ancora da chiarire, quando è stato colpito mortalmente. Nonostante l’intervento tempestivo dei soccorsi, per lui non c’è stato nulla da fare.

Le forze dell’ordine sono al lavoro per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.