Avezzano, al via la marcia per la Pace. Domenica si accenderanno le fiaccole di fraternità contro l’indifferenza e le guerre

Si riporta di seguito il comunicato diramato dall’Ufficio Stampa del Comune di Avezzano attraverso il portale web istituzionale:“Imagine all the people living in peace” – Le celebri parole di John Lennon risuonano ancora oggi come un invito universale a costruire un mondo migliore – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Domenica 26 gennaio 2025, Avezzano accoglie questo messaggio con la Marcia della Pace, un evento che chiama cittadini, famiglie e associazioni a unirsi in un cammino di fraternità ispirato anche alle parole di Papa Francesco: “Rimetti a noi i nostri debiti, concedici la tua pace”. Organizzata dalla Tavola della Pace, la manifestazione è un forte appello contro l’indifferenza e le divisioni, un’opportunità per riaffermare i valori della democrazia, della nonviolenza e della dignità umana – si legge sul sito web ufficiale. La marcia prenderà il via da Piazza Nardelli, nella zona nord della città, presso la rotonda all’incrocio tra via Kolbe e via Tirasassi, dove si trova la campana della pace – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Qui, un’emozionante accensione delle fiaccole ricorderà le vite spezzate dalla guerra – si apprende dal portale web ufficiale. Il corteo si snoderà poi verso Piazza della Repubblica, davanti al Palazzo Comunale, accompagnato da momenti di riflessione sul messaggio di pace di Papa Francesco – aggiunge testualmente l’articolo online. A chiusura dell’evento, un emozionante spettacolo teatrale presso il Castello Orsini offrirà l’occasione di approfondire il significato della memoria e della pace attraverso l’arte – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Programma della Marcia della Pace Ore 16:30 – Ritrovo in Piazza Nardelli (zona nord, rotonda all’incrocio tra via Kolbe e via Tirasassi, presso la campana della pace);Ore 17:00 – Accensione delle fiaccole e inizio del corteo verso Piazza della Repubblica;Ore 18:30 – Spettacolo teatrale “Io mi ricordo di Hanna, Liliana, Hetty…” al Castello Orsini – precisa il comunicato. La Marcia della Pace è un invito a immaginare e costruire insieme un mondo diverso, dove ogni diversità si unisce nella ricerca di un bene universale: la pace – si apprende dalla nota stampa. Tutti sono chiamati a partecipare – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale.

