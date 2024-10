Avezzano, Bando riapertura termini al Corso di Laurea Professionalizzante in “Intensificazione Sostenibile delle Produzioni Ortofrutticole di Qualità”

Avezzano, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale del Comune:Riapertura termini iscrizione al Corso di Laurea Professionalizzante in “Intensificazione Sostenibile delle Produzioni Ortofrutticole di Qualità”. E’ necessaria preiscrizione, con scadenza 29 ottobre 2024. Il corso spalanca le porte alla formazione nelle produzioni sostenibili di qualità, laureando specialisti (e anche imprenditori) nel settore agricolo in generale e orticolo professionale in particolare, Il corso accademico veicola la passione per la natura e la sostenibilità, e soprattutto le conoscenza delle tecnologie più evolute applicate all’agricoltura – si legge sul sito web ufficiale. Un’opportunità di ingresso immediato nel mondo del lavoro, grazie alla richiesta di figure con questo profilo e alla collaborazione con aziende e enti del settore da parte di UNITE, e la possibilità di contribuire a migliorare la produzione ortofrutticola di qualità in modo sostenibile – si apprende dalla nota stampa. Bando Riapertura Termini LP-02

