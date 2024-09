Avezzano celebra 290 anni dalla nascita di Madre Teresa Cucchiari

Comune di Avezzano, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web istituzionale:Domenica 13 ottobre alle ore 16.00, presso il Castello Orsini di Avezzano Dopo il ritrovamento dei resti mortali e la collocazione delle spoglie della serva di Dio nella Chiesa San Giovanni, Avezzano si prepara a celebrare 290 anni dalla nascita della Madre fondatrice delle suore della SS.ma Trinità. Nacque a Roma, in Piazza Barberini, il 10 ottobre 1734 e sempre il 10 ottobre del 1772 Madre Maria Teresa fece la professione religiosa ad Avezzano – aggiunge testualmente l’articolo online. Lo zelo religioso e l’instancabile attività verso i più poveri la resero ben presto un punto di riferimento per tutta la popolazione – recita la nota online sul portale web ufficiale. A costo di sacrifici che furono una costante nella sua vita, Madre Teresa Cucchiari aprì in Avezzano il primo istituto di istruzione femminile, che avrebbe provveduto al proprio sostentamento senza gravare sull’amministrazione pubblica – si legge sul sito web ufficiale. Madre Cucchiari non abbandonò mai Avezzano, affrontò con coraggio anche la malattia che la colpì negli ultimi anni di vita – si legge sul sito web ufficiale. Il convegno è organizzato dalla Diocesi di Avezzano e dalla Congregazione delle Suore della SS. Trinità, con il patrocinio del Comune di Avezzano – L’Amministrazione Comunale con il Sindaco Dott. Gianni Di Pangrazio non mancano di celebrare questa santa religiosa alla quale è stata di recente intitolata una piazza della Città. A parlare della Serva di Dio saranno molte autorità civili e religiose ma anche laici che le riconoscono una vita di apostolato al servizio dei più piccoli – Porterà i saluti istituzionali il sindaco della Città, Dott. Gianni Di Pangrazio; interverranno: S.E. Mons. Giovanni Massaro, Vescovo della Diocesi dei Marsi, Madre Marie Augustine Razafiarisoa, Superiora Generale della Congregazione delle Suore della SS. Trinità; Javier Carnerero Peñalver, Postulatore Generale dell’Ordine della SS. Trinità; Prof. Piergiorgio Basile, Dirigente scolastico, Istituto Comprensivo “Collodi-Marini” di Avezzano; M° Beatrice Ciofani, Maestro di Violino, commento musicale; Suor Anna Chiara Ferrazza, Congregazione delle Suore della SS. Trinità, reading; Sig.ra Dolla Batour El Zoghby in Nader, Laica trinitaria; Dott. Davide Barra, Dirigente medico del Gemelli Medical Center; Dott. Luigi Marino; Suor Valeria Marchi, Congregazione delle Suore della SS. Trinità, moderatore – Il convegno si concluderà con la Celebrazione della Santa Messa presso la Chiesa San Giovanni in Avezzano, presieduta da S.E. Mons. Giovanni Massaro, Vescovo della Diocesi dei Marsi.

Lo riporta una nota diffusa, oggi, dal servizio informativo del Comune di Avezzano. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 13, anche mediante il canale web istituzionale del Comune di Avezzano, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: https://comune.avezzano.aq.it/