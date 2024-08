Avezzano, Check Up dell’assessore Di Stefano sugli impianti sportivi della città. Stadio dei Marsi e Campo di Hockey all’avanguardia: «Lavori per rendere sempre più moderne le nostre strutture»

Avezzano, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale del Comune: Un vero e proprio check up sullo stato degli impianti sportivi della città quello che ha iniziato a fare l’assessore comunale allo sport, Pierluigi Di Stefano – Accompagnato dal Dirigente dell’Ufficio Tecnico, architetto Antnio Ferretti, con i Rup dei lavori in questione, Michele Constantini e Alessandra Confortini, e dai direttori dei lavori Riccardo Tonelli ed Elisabetta Gualtieri, Di Stefano si è recato a visitare lo Stadio Dei Marsi e il Campo da Hockey. «Si tratta di due strutture importanti per la città. Lo Stadio Dei Marsi, ovviamente, per le ricadute sulla conduzione del campionato della squadra di calcio cittadina, e il campo da hockey per le tante società che sono presenti sul territorio comunale che praticano questo sport». Per lo Stadio dei Marsi, l’originario progetto di riqualificazione è stato rimodulato per assecondare in pieno le prescrizioni previste dalla Federazione Italiana Gioco Calcio – recita il testo pubblicato online. Saranno quindi realizzate, in questo primo step, il cambio totale dell’impianto termico, il rifacimento dei bangi nei settori dello stadio, curve, tribune e distinti, la predisposizione di un’area per i disabili, la sostituzione di tutte le vetrate con una nuova rete che consentirà una migliore visuale oltre ad un generale intervento su tutta la struttura – si legge sul sito web ufficiale. «Questo è solo un primo intervento – spiega l’assessore di Stefano -. In realtà, come Amministrazione contiamo di effettuare altri due interventi importanti, sia il prossimo anno che nel 2026, perché è nostra volontà portare lo Stadio dei Marsi ad essere una struttura per il calcio moderna e sicura, tecnologicamente all’avanguardia». Lavori in stato avanzato, poi, per il Campo da Hockey. In corso, al momento, la posa del campo in erba sintetica, con la contemporanea realizzazione delle tribune e dell’infermeria – «Contiamo di poter mettere a disposizione il campo per il mese di settembre – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Un campo – afferma Di Stefano – che sarà uno tra i più belli d’Italia in questa disciplina, e che sarà utilizzabile dalle tante società sportive che praticano hockey in città, sia per gli allenamenti che per le partite dei vari campionati».

