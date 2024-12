Avezzano, Ciclovia delle stelle: firmato l’accordo che cambia il volto della ex ferrovia dello zuccherificio

Comune di Avezzano, ultime dal sito web istituzionale:I rendering del progetto saranno presentati alla città su maxischermo, come già avvenuto per Corso della Libertà. La maxi-ciclabile è più vicina: ieri alle 16, davanti al notaio, è stato ufficialmente sottoscritto l’atto con cui il Comune di Avezzano diventa proprietario della ex ferrovia dello zuccherificio – aggiunge testualmente l’articolo online. Questo passaggio fondamentale dà avvio concreto al progetto della Ciclovia delle Stelle, un percorso ciclo-pedonale che trasformerà l’area dismessa in una risorsa per la cittadinanza, collegando la stazione ferroviaria al Fucino – aggiunge testualmente l’articolo online. Presenti alla firma, in rappresentanza del Comune di Avezzano, il dirigente Antonio Ferretti, e per la società Rivalutazione Trara l’imprenditore Federico Piccone – Un momento simbolico che conclude anni di trattative e apre nuove prospettive per la riqualificazione del territorio – “Questo accordo rappresenta una conquista importantissima – ha dichiarato il sindaco Giovanni Di Pangrazio – che dà un destino luminoso alla vecchia ferrovia, sottraendola all’incuria e restituendola alla città come percorso dedicato agli sportivi e agli amanti della natura”. Il progetto della Ciclovia delle Stelle sarà presto illustrato alla cittadinanza attraverso una presentazione dei rendering su maxischermo, in questi giorni di festa, seguendo il modello già adottato con grande successo per i lavori di riqualificazione di Corso della Libertà. Un’occasione per coinvolgere i cittadini e mostrare come un’area abbandonata sarà trasformata in un percorso suggestivo e sostenibile, arricchito da camminamenti, aree di sosta e interventi di arredo urbano – Il nuovo percorso rappresenta un’opportunità unica per Avezzano, che si unirà alla rete delle grandi ciclovie italiane realizzate su tracciati ferroviari dismessi, come la celebre Via Verde dei Trabocchi – precisa il comunicato. Con questo progetto, la città si dota di un tassello strategico per la mobilità dolce, la promozione dello sport e la valorizzazione del territorio – aggiunge testualmente l’articolo online. Con la firma l’ex ferrovia è diventata di proprietà del comune insieme ad aree occupate per circa 7.700 metri quadrati – precisa la nota online. Nella trattativa è entrata anche la ex scuola elementare di via Garibaldi che era inserita da anni tra gli immobili alienabili. “L’approvazione di questo accordo – ha concluso il sindaco – è un ulteriore passo avanti nel nostro impegno per il rilancio urbano e la risoluzione di problematiche storiche – recita la nota online sul portale web ufficiale. La Ciclovia delle Stelle sarà un simbolo di buona qualità della vita, sport e socialità per la nostra comunità”. Il progetto rappresenta una pagina nuova per Avezzano, dove i binari del passato diventano il sentiero del futuro, trasformando un’area in degrado in un luogo di incontro, benessere e bellezza – si apprende dal portale web ufficiale.

