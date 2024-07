Avezzano, Circuito di Avezzano – Abruzzo Gran Tour: ecco le prescrizioni per la viabilità disposte dal Comune per domani 6 luglio 2024

Si riporta di seguito il comunicato diramato dall’Ufficio Stampa del Comune di Avezzano attraverso il portale web istituzionale:AVEZZANO – In occasione della manifestazione di auto d’epoca “Circuito di Avezzano – Abruzzo Gran Tour”, l’Ufficio Viabilità del Comune di Avezzano ha disposto le seguenti prescrizioni per la circolazione in città nel corso della manifestazione – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Questo l’elenco dei divieti e delle chiusure della strade per il migliore svolgimento della manifestazione: per il giorno SABATO 6 LUGLIO 2024, quanto segue: l’istituzione del DIVIETO DI TRANSITO e del DIVIETO DI SOSTA con rimozione dei veicoli dalle ore 13 alle ore 24 nei seguenti tratti di strada: Via Corradini, tratto compreso tra Via Garibaldi e Corso della Libertà;Via Cataldi, tratto compreso tra Via Nazario Sauro e Via Corradini;Via Marconi, tratto compreso tra Via Corradini e Via Marruvio;Via Fontana, tratto compreso tra Via D’Annunzio e Via Marconi;Parcheggio pubblico cortile palazzo ex Inail. l’istituzione del DIVIETO DI SOSTA con rimozione dei veicoli dalle ore 14:30 alle ore 24 e, a partire dalle ore 17 fino alle ore 24, l’istituzione anche del DIVIETO DI TRANSITO sulle seguenti strade interessate dalla manifestazione: Via Marconi;Via N. Sauro, tratto da Via Mazzini a Via Cataldi;Via Via Mazzini, tratto da Via N.Sauro a Piazza della Repubblica;Piazza della Repubblica;Via Cataldi, tratto da Via N. Sauro a Via Corradini;Via Garibaldi, tratto da Via Corradini a Via mons. Bagnoli;Via Mons. Bagnoli, tratto da Via Garibaldi a Via Trieste;Corso della Libertà, tratto da Via Mons. Bagnoli a Via Diaz;Via Diaz, tratto da Corso della Libertà a Via Trieste;Via Trieste, tratto da Via Diaz a Via Corradini – precisa la nota online. Dalle ore 17 alle ore 24 l’istituzione del DIVIETO DI TRANSITO sui seguenti tratti di strada a senso unico che confluiscono sul circuito: Via Fontana;Via Marruvio, tratto da Via Mazzini a Via Marconi;Via N. Sauro, tratto da Via F.lli Rosselli a Via Mazzini;Via G. Verdi;Via Benedetto Croce, tratto da Via F.lli Rosselli a Via Marconi;Via XXIV Maggio, tratto da Via Gramsci a Piazza della Repubblica;Via Gramsci, tratto da Via B. Croce a Via N. Sauro;Via Cataldi, tratto da Via B. Croce a Via N. Sauro;Via C. Battisti, tratto da Via V. Veneto a Via Mazzini; Via Monte Zebio, tratto da Via V. veneto a Via Cataldi;Via V. Veneto, tratto da Via Amendola a Via Mons. Bagnoli;Corso della Libertà, tratto da Via Corradini a Via Diaz;Via Corradini, tratto da Via Monte Grappa a Via Garibaldi;Via Garibaldi, tratto da Via Mons. D. Valeri a Via Mons. Bagnoli;Via Trieste, tratto da Via Mons. D. Valeri a Via Diaz;Via Mons. Bagnoli, tratto da Via Trento a Corso della Libertà;Via Diaz, tratto da Via Trento a Via Trieste – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Su questi ultimi tratti di viabilità non direttamente interessati dal percorso delle vetture d’epoca ma che incrociano tale percorso, sarà consentito ai residenti, in deroga, di ricoverare i mezzi nelle proprie autorimesse, procedendo a passo d’uomo e con tutte le dovute cautele a tutela dell’incolumità dei pedoni – aggiunge la nota pubblicata. I veicoli dei partecipanti alla manifestazione e quelli autorizzati dall’organizzazione dell’evento possono transitare, sia secondo il senso unico di marcia che in direzione contraria, in deroga alla segnaletica esistente e ai divieti istituiti dalll’ordinanza – viene evidenziato sul sito web.

