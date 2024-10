“Avezzano Città Che Legge” si aggiudica un finanziamento del Ministero della Cultura di 30mila euro. Il progetto presentato dal Comune risultato vincitore a livello nazionale

Comune di Avezzano, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web istituzionale:Incentivare e diffondere la cultura, soprattutto fra i più giovani, iniziando soprattutto dallo strumento fondamentale per eccellenza: la lettura e il libro – Con questo obiettivo, e coinvolgendo scuole, associazioni e varie realtà cittadine, il Comune di Avezzano ha risposto al bando nazionale “Città che legge 2023” con un dettagliato progetto elaborato dal Settore Cultura, diretto dalla dottoressa Laura Ottavi, e seguito dalla consigliera comunale, Alessandra Cerone – si apprende dalla nota stampa. Il progetto, realizzato nella sua stesura utilizzando anche l’intelligenza artificiale, avvalendosi delle competenze dell’ingegnere Giacomo Calisse, intende elevare la lettura a elemento identitario della città, implementando e sviluppando le attività già svolte grazie al Patto di Avezzano per la lettura, in coerenza con la connotazione della comunità cittadina quale “Città che Legge”. La proposta, risultata vincitrice a livello nazionale con un punteggio altissimo, ruota intorno alla metafora del labirinto e richiama prioritariamente l’interpretazione di Italo Calvino che, come pochi, ebbe la capacità di narrarne la forza simbolica – viene evidenziato sul sito web. Il labirinto è una presenza e anche metafora dell’esistenza che, al di là dell’architettura, trova spazi in vari ambiti: dalla letteratura alla psicologia, dall’arte alla filosofia – si apprende dal portale web ufficiale. Attraverso i libri, si può effettuare un viaggio meraviglioso che è anche ricostruzione del labirinto delle coscienze, dei loro tortuosi percorsi, e della società che, in fin dei conti, vive entro il labirinto inestricabile delle sue norme, delle sue convenzioni e delle sue contraddizioni – aggiunge la nota pubblicata. Un ciclo di letture che parte dalla letteratura più antica e illustrerà questo percorso che è conoscitivo ma anche formativo e diffusivo della cultura del libro – aggiunge testualmente l’articolo online. Il progetto, si aggiunge ad altri interventi già in essere per la promozione del valore della lettura e andrà a coinvolgere i principali attori del territorio comunale e, in particolare, istituti scolastici, Asl, presidi ospedalieri, enti del terzo settore, istituti penitenziari, strutture socio-assistenziali per anziani e disabili, librerie – Il percorso delle letture di valenza formativa, informale e formale si articola come segue: Il mito di Teseo e del Minotauro nel labirinto di Cnosso;Il labirinto di Borges;Il labirinto del Nome della Rosa di Eco;Il labirinto di Calvino;I labirinti della psicologia e della psicanalisi;Il labirinto nella religione;Il labirinto in natura e nell’arte topiaria – Librerie, biblioteche, e altre istituzioni culturali e altre pubbliche e private forniranno i testi per le letture – si apprende dalla nota stampa. La biblioteca comunale sarà, inoltre, dotata di nuovi volumi e strumenti informatici innovativi per la consultazione del materiale librario anche da parte di persone con disabilità. Nel patrimonio librario sono compresi numerosi testi in lingua straniera, principalmente in inglese, arabo e francese, per venire incontro al desiderio di molti stranieri presenti in città di leggere nella propria lingua d’origine – recita la nota online sul portale web ufficiale. Il centro viene dotato di tastiera Braille e mouse speciale per i disabili. Consente l’accesso libero e gratuito alla rete internet con 5 computer messi a disposizione alla rete Wi-Fi anche con i propri dispositivi – aggiunge la nota pubblicata. Sarà organizzata una piccola fiera del libro, strutturata come labirinto entro la piazza centrale della città. I partner del progetto, che vede il Comune di Avezzano prop0nente e ovviamente capofila, sono: Liceo Statale “B. Croce” Avezzano; Associazione Proteo; Libreria Mondadori di Gemini Ornella; Just Music Avezzano Aps Ets; Just Music Avezzano; I.C. “Vivenza-Giovanni XXIII”; Fondazione Anffas Avezzano “Giovannino Di Pangrazio”; Casa Circondariale di Avezzano; Vieniviaconme – Lettere e Caffè; I.I.S. “Torlonia Bellisario”; Appennini For All; I.C. G. Mazzini – E. Fermi; I.C. “C. Collodi – L. Marini”; I.C. “Corradini-Pomilio”; Dallara Formazione Srl; I.I.S. “A. Serpieri”. «Si tratta di un progetto e un programma di attività, come si comprende, complesse, estese ed interessanti – ha detto la consigliera Alessandra Cerone -, volte tutte a concretizzare la volontà dell’Amministrazione di seguire la crescita culturale e stimolare la curiosità soprattutto dei più giovani – precisa la nota online. Questo è un progetto articolato e che riconferma la priorità che il Sindaco Giovanni Di Pangrazio, e tutta l’Amministrazione – prosegue la Cerone -, ha sempre dato e dà alla crescita e allo sviluppo culturale di tutto il tessuto sociale cittadino, ma in primo luogo quella delle giovani generazioni – Un programma, tra l’altro, che va a riconnettersi e a proseguire il discorso già avviato con successo lo scorso anno con il progetto “Un’altra Storia”. Una serie di iniziative – conclude la consigliera Alessandra Cerone – di grande spessore a cui hanno preso parte nomi eccellenti della cultura italiana come Paolo Mieli, Paolo Crepet e Umberto Galimberti, che sono venuti ad Avezzano e tenuto stupende serate nelle quali hanno potuto parlare e dialogare direttamente con i ragazzi».

