Avezzano città della sicurezza e della legalità. Plauso della assessore Cinzia Basilico agli agenti della Polizia Locale: «I nostri ragazzi con professionalità e fermezza hanno chiarito che qui non c’è spazio per l’illegalità»

Avezzano, nuova nota diramata in giornata dal Comune attraverso il proprio sito web ufficiale:La Città di Avezzano è aperta a tutti, ma non a chi vuole commettere qualsivoglia tipo di illegalità. In questa direzione si deve leggere l’intervento, deciso e professionale, degli agenti della Polizia Locale ieri alla Fiera di Santo Stefano – Gli uomini del comandante Montanari, come noto, hanno individuato un senegalese, proveniente da Pescara, che aveva provato ad infiltrarsi fra i banchi degli espositori dalla Fiera del 26 dicembre ad Avezzano – riporta testualmente l’articolo online. Il tutto senza aver prenotato il posto e mettendo in vendita merce contraffatta e/o di provenienza dubbia – Avendo, il Comando della locale di Avezzano, sotto controllo tutti i venditori ambulanti stranieri, il personaggio in questione ha destato subito i sospetti dei poliziotti che hanno proceduto al controllo – recita il testo pubblicato online. Un controllo che si è poi trasformato in una vera e propria operazione di ordine pubblico vista la violenza reazione del cittadino senegalese che, con fermezza e decisione, è stato bloccato e arrestato dagli agenti, i quali, peraltro, hanno dovuto anche far ricorso alle cure mediche a causa delle lesioni causate dai colpi loro indirizzati dall’abusivo venditore straniero – «Voglio esprimere il plauso, la solidarietà e il ringraziamento mio e a nome di tutta la città e dell’Amministrazione – ha commentato l’ assessore alla sicurezza Cinzia Basilico – agli agenti della Polizia Locale di Avezzano che hanno dimostrato come in questa città la sicurezza sia una cosa seria e concreta – viene evidenziato sul sito web. La nostra Polizia Locale, infatti, vigila e interviene per prevenire e reprimere le forme di illegalità a 360 gradi, su ogni fronte si manifestino e da chiunque vengano messe in atto – Grazie alla preparazione, all’addestramento, al coraggio, alla fermezza e alle alte abilità d’azione e professionali dimostrate sul campo, i nostri agenti hanno bloccato e reso inoffensivo un personaggio che si è dimostrato violento e pericoloso – recita il testo pubblicato online. Ma alla base di questo intervento – precisa la Basilico – c’è tutta l’attività di monitoraggio portata avanti dal Comandante Montanari con i suoi uomini che ci consente di avere un quadro preciso degli stranieri su questo territorio e delle loro attività. Questa conoscenza ha permesso di capire subito che questo cittadino senegalese fosse arrivato da Pescara nel tentativo di allargare il suo giro abusivo e illegale, ma come abbia trovato una risposta, pronta, ferma e professionale da parte della nostra Polizia Locale – Un monito per tutti coloro che avessero intenzione di vivere di illegalità ad Avezzano – recita il testo pubblicato online. Ma è anche, in positivo, una rassicurazione per tutti i nostri concittadini: non permetteremo a nessuno di venire in città, pensando di fare il proprio comodo a dispetto della legge e della sicurezza collettiva – si legge sul sito web ufficiale. Avezzano – conclude la assessore Cinzia Basilico – è la città di tutti e per tutti, ma di tutti coloro che vogliono operare e vivere nel rispetto della legge delle regole della civile convivenza».

