Avezzano, Con “Avezzano Bimbi”, ecco gli archeologi baby: i Cunicoli di Claudio aprono ai più piccoli il 28 e il 29 agosto, prenotazioni al via

Comune di Avezzano, ultime dal sito web istituzionale:L’assessore Pierleoni: “Assieme alla consigliera comunale Collalto, abbiamo approntato un calendario straordinario di aperture del sito, dedicate prettamente ai più piccoli – precisa la nota online. Con il sostegno e l’appoggio della Soprintendenza, anche i bambini della nostra città e della Marsica potranno conoscere la storia direttamente sul campo”. “Avezzano Bimbi”, quest’anno, supera tutte le aspettative e si dà anche all’archeologia: il 28 e il 29 agosto prossimi, grazie all’intesa oramai consolidata tra Comune di Avezzano e Soprintendenza delle Belle Arti dell’Aquila e di Teramo, il parco archeologico dei Cunicoli di Claudio aprirà anche ai più piccoli, con la possibilità di poter effettuare visite guidate riservate – recita la nota online sul portale web ufficiale. L’offerta turistica ed esperienziale, questa volta, è rivolta esclusivamente ai bambini dai 5 anni in su (con accompagnatore). Un’iniziativa che strizza l’occhio all’intento di questa amministrazione comunale di moltiplicare sempre di più le occasioni di fruizione di un luogo “magico, più unico che raro – – afferma l’assessore delegato ai Cunicoli di Claudio, Alessandro Pierleoni – Dedicare due giorni di visite ai nostri bambini, significa rendere ancora più largo ed elastico l’orizzonte del turismo di casa nostra, creando circuiti di visite adatti ad un nuovo tipo di pubblico e di utenza – viene evidenziato sul sito web. Voglio sottolineare l’impegno della dottoressa Emanuela Ceccaroni, archeologa della Soprintendenza, che sta affiancando le azioni del Comune, relativamente alle attività connesse alla fruizione del Parco archeologico – aggiunge testualmente l’articolo online. Stiamo lavorando, inoltre, per garantire le aperture dei Cunicoli in maniera permanente, con una cadenza quotidiana: è un nostro obiettivo, così come quello di definire quanto prima un protocollo chiaro e risolutivo per la gestione”. “Avezzano Bimbi – specifica la consigliera comunale Federica Collalto – non è solo divertimento in piazza, ma anche possibilità di vivere in maniera più approfondita e cosciente tutti i luoghi e gli spazi, naturali e non, che il nostro territorio offre – recita la nota online sul portale web ufficiale. L’edizione del format di quest’anno è andata oltre con la sperimentazione, offrendo questa importante novità. Penso sia fondamentale che anche i nostri bambini abbiano contezza dei tesori inestimabili che Avezzano e la Marsica custodiscono, imparando a conoscerli e ad apprezzarli fin da piccoli: per vivere un’esperienza unica, in fondo, non serve andare molto lontano – recita il testo pubblicato online. La collaborazione tra Enti ed istituzioni anche in questo caso ha fatto la differenza”. Si potrà accedere al sito archeologico, previa prenotazione, in quattro fasce orarie differenti: alle ore 9, alle ore 10, alle ore 11 e alle ore 12. I posti sono limitati: in totale 120. Il Comune di Avezzano organizzerà un calendario di visite specifico, sulla base delle prenotazioni che arriveranno, dando priorità a chi si prenoterà per primo – aggiunge testualmente l’articolo online. Si può già prenotare la propria guidata visita scrivendo al seguente indirizzo email: info@avezzanobimbi.it, specificando l’orario della visita – si apprende dal portale web ufficiale.

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, nelle ultime ore, dal servizio informativo del Comune di Avezzano. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 09, anche mediante il sito internet del Comune di Avezzano, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: https://comune.avezzano.aq.it/