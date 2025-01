Avezzano, Concerto straordinario al teatro dei marsi: omaggio a mozart e salieri

Comune di Avezzano, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web istituzionale:Il Comune di Avezzano, in collaborazione con Harmonia Novissima e con il CIDIM/Comitato Italiano Nazionale Musica, invita la cittadinanza a un evento musicale straordinario: mercoledì 22 gennaio, alle ore 18:00, il Teatro dei Marsi ospiterà il concerto dal titolo “Mozart e Salieri”, con l’esibizione dell’Accademia d’Archi Arrigoni – aggiunge la nota pubblicata. L’appuntamento, a ingresso gratuito, celebra il bicentenario della scomparsa del compositore italiano Antonio Salieri (Legnago, 18 agosto 1750 – Vienna, 7 maggio 1825), figura di rilievo nella storia musicale europea – Sotto la direzione del maestro Giulio Arnofi e con la partecipazione del pianista Costantino Catena, il programma della serata offrirà un viaggio musicale attraverso le opere di Antonio Salieri e Wolfgang Amadeus Mozart, con una selezione di capolavori che esalteranno la maestria dei due grandi compositori: Antonio SalieriSinfonia in re maggiore “Veneziana”Concerto per pianoforte e orchestra in si bemolle maggioreWolfgang Amadeus MozartConcerto per pianoforte e orchestra in mi bemolle maggiore K271 “Jeunehomme” L’iniziativa, voluta dall’amministrazione comunale, è dedicata in particolare al fedele pubblico del Teatro dei Marsi, inclusi gli abbonati delle stagioni artistiche di prosa e musica, ma è aperta a tutti i cittadini interessati.Non perdete l’occasione di vivere una serata indimenticabile all’insegna della grande musica classica – si apprende dal portale web ufficiale. Teatro dei Marsi, Avezzano Mercoledì 22 gennaio 2025 Ore 18:00 Ingresso libero

