Avezzano, Consiglio straordinario su LFoundry. L’Amministrazione di Avezzano parte attiva. Mercoledì, in comune, invitate istituzioni, azienda e sindacati. Il Presidente Ridolfi: «Vicenda vitale. Nostro dovere fare ogni sforzo per favorire un’intesa che garantisca lavoro e futuro del territorio»

Si riporta di seguito il comunicato diramato dall’Ufficio Stampa del Comune di Avezzano attraverso il portale web istituzionale:La crisi che attraversa la LFoundry, realtà industriale di alta tecnologia più importante della provincia, la seconda d’Abruzzo e tra quelle più rilevanti a livello nazionale, necessita di un intervento da parte delle istituzioni a difesa dei livelli occupazionali e del futuro di una realtà fondamentale per l’Abruzzo – recita il testo pubblicato online. Questa la linea dell’Amministrazione comunale, in coerenza con quanto dichiarato dal Sindaco Giovanni Di Pangrazio nell’incontro tenuto dai sindacati ieri, 6 novembre, proprio in Comune – Per dare seguito attivo e concreto a questa intenzione, quindi, l’Amministrazione ha deciso di organizzare subito una seduta straordinaria del Consiglio comunale per discutere la situazione dello stabilimento avezzanese – recita la nota online sul portale web ufficiale. La seduta è stata convocata per il prossimo 13 novembre, con inizio alle ore 10,30, nella Sala Consiliare del Municipio e vedrà invitati, oltre ai consiglieri comunali di Avezzano, i sindacati, l’azienda e le istituzioni a livello nazionale, regionale e provinciale – I temi caldi e centrali in questa vicenda sono due: la salvaguardia dei posti di lavoro e le concrete prospettive di sviluppo che questa importante presenza industriale può generare nel territorio – riporta testualmente l’articolo online. Partendo da quanto affermato dalle tre sigle sindacali, è necessario comprendere quali siano gli spazi di manovra per garantire subito il mantenimento dei livelli occupazionali e, in prospettiva, la soluzione da percorrere per far sì che LFoundry sviluppi le sue capacità progettuali, produttive e, quindi, di creazione di ricchezza e lavoro, con le comprensibili positive ricadute su tutto il territorio della Marsica – si apprende dal portale web ufficiale. «Ci siamo subito attivati non appena esploso il problema della LFoundry – afferma il Presidente del Consiglio comunale Fabrizio Ridolfi – perché il tema di questo stabilimento, della sua presenza, dell’importanza e delle sue ricadute, anche sociali, su Avezzano e su tutta la Marsica sono quelle che conosciamo da oltre un trentennio – riporta testualmente l’articolo online. Per questo abbiamo accolto l’incontro organizzato dai sindacati e, sulla scorta di quanto emerso e delle risultanze della riunione tenuta a Roma, ci siano subito mossi per organizzare il Consiglio comunale in seduta straordinaria – si apprende dal portale web ufficiale. L’Amministrazione comunale di Avezzano, come anticipato dal sindaco Giovanni Di Pangrazio – prosegue Ridolfi – è vicina ai lavoratori e farà la sua parte per favorire una negoziazione volta a trovare soluzioni migliori rispetto a quelle che si intravedono oggi – Serve unità di intenti e ciascuno deve fare la sua parte – recita la nota online sul portale web ufficiale. Stiamo verificando la possibilità di intervenire concretamente sul tema delicato dei costi energetici. La rilevanza del problema, per le famiglie coinvolte nei licenziamenti, ma anche per quanto concerne l’economia generale del territorio che molto trae dalla presenza di questo stabilimento, impone un intervento di tutte le parti in gioco, ciascuna nel suo ruolo – aggiunge testualmente l’articolo online. Il comune c’è, come c’è stato nel 2013. Il nostro impegno – conclude il Presidente del Consiglio Fabrizio Ridolfi – è quello di farci parte attiva con tutti i soggetti coinvolti, sindacati, azienda e istituzioni per difendere il lavoro e trovare insieme opportunità di rilancio per L Foundry”

