Avezzano, Convegno storico “Avezzano 1571, il Trionfo di Marcantonio Colonna”

Avezzano, nuova nota diramata in giornata dal Comune attraverso il proprio sito web ufficiale:Si comunica che Sabato 5 ottobre 2024 ad Avezzano, dalle ore 17:30 presso la Sala Irti, ex asilo Montessori, avrà luogo il convegno storico “Avezzano 1571, il Trionfo di Marcantonio Colonna”. Dopo i consueti saluti istituzionali del Comune di Avezzano e della Pro Loco di Avezzano, il dott. Antonio Socciarelli, archivista e ricercatore, esporrà una relazione dal titolo “Avezzano e il feudo di Tagliacozzo nell’ascesa politica di Marcantonio Colonna”. Quindi il l’arch. Raffaello Di Domenico, documentarista e ricercatore storico, esporrà una presentazione audio-video riguardante il ritorno trionfante ad Avezzano di Marcantonio Colonna, dopo la vittoria del 7 ottobre 1571 a Lepanto – Il Contestabile Colonna visse ad Avezzano presso il castello ed era molto amato dalla popolazione avezzanese – Quando tornò ad Avezzano vincitore da Lepanto, fu accolto dalla cittadinanza in festa, in un lungo corteo trionfante che lo vide protagonista – si legge sul sito web ufficiale. Lo attese sua moglie Donna Felice Orsini con tutta la corte in festa – Partì quindi subito per Roma dove, il 4 dicembre, indossando un mantello di velluto nero con impresse le insegne dell’Ordine del Toson d’Oro, cavalcando un cavallo bianco donato dal pontefice giunse all’Arco di Costantino passando sotto gli archi di Tito e di Settimio Severo – recita il testo pubblicato online. Arrivò poi in Campidoglio e quindi alla Basilica di San Pietro in Vaticano dove lo attendeva il Papa – Il percorso fu costellato di trofei, fregi, scritte e la popolazione infesta – si legge sul sito web ufficiale. Il lungo corteo in trionfo contava più di 5.000 persone, in un’apoteosi di colori e festeggiamenti – precisa il comunicato. Furono presenti tutte le cariche cittadine e la nobiltà romana e laziale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Sfilarono anche 170 prigionieri turchi vestiti di giallo e di rosso – recita il testo pubblicato online. Durante la cerimonia furono sparati colpi di cannone e scariche di archibugi – aggiunge la nota pubblicata. Concluso il lungo corteo, il principe Marcantonio II Colonna fu ricevuto in udienza solenne da Papa Pio V. Marcantonio celebrerà poi la Vittoria di Lepanto nel castello di Avezzano, sua residenza preferita, attuando importanti trasformazioni architettoniche nel fortilizio – Quindi prenderà la parola Rosa Noto, sarta storica, responsabile dell’Associazione di Rievocazione storica Leone Rosso di Celano, la quale illustrerà latrasformazione sartoriale degli abiti civili e militari avvenuta nel Rinascimento, rispetto al più sobrio medioevo, con l’ausilio di alcuni figuranti dell’associazione – recita la nota online sul portale web ufficiale. Il ritorno trionfante di Marcantonio Colonna da Lepanto, avvenuto nel 1571, è un evento peculiare e specifico, importantissimo per Avezzano perché è l’evento storico di maggior rilievo avvenuto e mai celebrato in questa città. In questo convegno come ogni ano, divulgheremo ai cittadini il Trionfo di Marcantonio visto da varie angolazioni, in attesa di sviluppi che portino finalmente al Corteo Storico Rinascimentale Città di Avezzano “Il Trionfo di Marcantonio Colonna”.

