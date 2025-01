Avezzano, Coordinamento per la Salvaguardia dei Tribunali Abruzzesi. L’obiettivo è la legge per la salvezza definitiva delle quattro sedi con un decreto collegato del governo per una proroga tecnica

Avezzano, nuova nota diramata in giornata dal Comune attraverso il proprio sito web ufficiale:Puntare ad ottenere il decreto legge che salvi definitivamente i tribunali abruzzesi di Avezzano, Sulmona, Lanciano e Vasto, ma contemporaneamente ottenere dal governo un decreto collegato che preveda una proroga tecnica che consenta il finanziamento degli uffici giudiziari – precisa la nota online. Questa in estrema sintesi è stata la conclusione della riunione del Coordinamento per la Salvaguardia dei Tribunali Abruzzesi, di cui è coordinatore il Sindaco di Avezzano, Giovanni Di Pangrazio – riporta testualmente l’articolo online. L’incontro si è tenuto questo pomeriggio, alle 18, nella sala riunioni del Palazzo Municipale di Avezzano ed hanno partecipato, il Sindaco Di Pangrazio, affiancato dal Presidente del Consiglio comunale di Avezzano Fabrizio Ridolfi, e il consigliere comunale e Presidente della Camera Penale Gianluca Presutti, in presenza, mentre collegati in remoto hanno partecipato il presidente dell’Ordine degli avvocati di Avezzano, Roberto Di Pietro, il sindaco di Lanciano, Filippo Paolini, il presidente dell’Ordine degli avvocati di Lanciano, Antonio Codagnone, il Vicesindaco di Vasto, Felicia Fioravante, la presidente dell’Ordine degli avvocati di Vasto, Maria Sichetti e il presidente dell’Ordine degli avvocati di Sulmona, Luca Tirabassi – aggiunge la nota pubblicata. In apertura di riunione, il Sindaco di Avezzano, in qualità di coordinatore, ha informato i presenti di aver avuto un lungo colloquio telefonico col senatore Etel Sigismondi, riguardo alla questione emendamento da inserire nel decreto Milleproroghe, per quanto concerne i quattro tribunali abruzzesi ed la posizione di maggioranza- governo sulla questione – Sigismondi ha chiarito che non era loro intenzione presentare l’emendamento per la proroga relativa ai tribunali abruzzesi, perché puntano su un Disegno di Legge di iniziativa governativa che vada definitivamente a tenere aperte le quattro sedi giudiziarie di Avezzano, Sulmona, Lanciano e Vasto – recita il testo pubblicato online. Decreto, ha assicurato Sigismondi, che dovrebbe arrivare per fine gennaio inizio febbraio al massimo e che, una volta terminato il suo iter, andrebbe a dare una risposta concreta e definitiva a questa situazione che non può andare avanti, secondo Sigismondi, a suon di proroghe – Dopo un confronto su questa posizione e sulla situazione reale dei tribunali interessati, il Coordinamento, ascoltato anche l’intervento del Presidente dell’Ordine forense di Sulmona Luca Tirabassi, ha concordato sulla linea che deve puntare ad ottenere la soluzione definitiva e quindi il Disegno di Legge del Governo che metta la parola fine a questa vicenda e che salvi definitivamente i quattro tribunali. Elemento sul quale il Coordinamento manterrà la massima attenzione e si terrà continuamente aggiornato – Contestualmente, però, Sindaci e rappresentanti degli ordini forensi, hanno convenuto che sia assolutamente necessario avere, collegato al Disegno di Legge in questione, un decreto legge che preveda una proroga tecnica, affinché i tribunali possano continuare a lavorare in piena efficienza, evitando problemi per la fissazione e calendarizzazione delle udienze, in attesa che le disposizioni del Disegno di Legge vengano approvate ed entrino in vigore – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Il Coordinamento tornerà a riunirsi venerdì prossimo alle 19, per verificare quanto avvenuto e analizzare tutti gli aggiornamenti eventualmente intervenuti nel frattempo – riporta testualmente l’articolo online.

