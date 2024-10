Avezzano: corsi su lesioni tumorali muscolo-scheletriche per giovani medici di altre regioni

ASL 1 Abruzzo, nuova nota diramata in giornata attraverso il proprio sito web ufficiale:mar 29 ott, 2024Avezzano – Giovani radiologi di altre regioni, per la prima volta ad Avezzano, a lezione su lesioni di tumori all’osso e terapie infiltrative: l’ospedale marsicano diventa cos? polo didattico per la specifica problematica – si legge sul sito web ufficiale. Luned?, marted? e mercoled? scorsi, infatti, 25 giovani medici della branca, provenienti da diverse realt? della Penisola, hanno seguito i corsi, organizzati e curati dal primario della radiologia generale e interventistica, dott. Luigi Zugaro, sulla specifica problematica – Gi? dallo scorso anno il servizio, nei trattamenti dei tumori all’osso, ha introdotto la termoablazione (procedura che utilizza il calore per distruggere le masse tumorali) e le terapie infiltrative con guida ecografica e Tac. Nuove prestazioni che hanno consentito alla radiologia generale e interventistica di elevare gli standard di qualit? operativi per l’effetto delle azioni di pianificazione e programmazione messe in opera dalla direzione aziendale, guidata dal Manager Ferdinando Romano, mirata a potenziare l’ospedale in tutti i suoi servizi – aggiunge la nota pubblicata. L’organizzazione di corsi di formazione a beneficio di giovani radiologi di altri centri d’Italia (un ‘battesimo’ assoluto per Avezzano) conferisce lustro alla radiologia e d? vita a un circuito virtuoso che travalica i confini marsicani e regionali – Peraltro, oltre ai tre corsi, svoltisi all’inizio della scorsa settimana, ? in programma, su altri argomenti, un ciclo di seminari di cui il primo si ? tenuto venerd? scorso nella sala conferenze dell’ospedale – recita la nota online sul portale web ufficiale. Gli altri seminari si svolgeranno il 15, 22 e 29 novembre e il 17 gennaio – Negli ultimi mesi la crescita della radiologia generale e interventistica di Avezzano ? stata scandita dall’introduzione di una serie di nuove offerte per l’utenza: a fine aprile ? stata attivata la risonanza magnetica cardiaca e nel mese successivo la cardiotac, a cui si sono aggiunte la risonanza magnetica alla mammella, quella multi parametrica della prostata e, nello scorso anno, le terapie infiltrative con guida ecografica e Tac. Il potenziamento del servizio ha riguardato anche la dotazione strumentale con la messa in funzione di due nuove apparecchiature radiologiche rispetto a quelle gi? in uso –

