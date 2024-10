Avezzano, Da metà novembre gli studenti della Facoltà di Giurisprudenza di Avezzano andranno nelle aule dell’IIS “G. Galilei”. Accordo raggiunto fra Provincia, Comune e istituto scolastico

Avezzano, nuova nota diramata in giornata dal Comune attraverso il proprio sito web ufficiale:Fine delle lezioni per gli studenti che frequentano la facoltà di Giurisprudenza di Avezzano, dell’Università di Teramo, nei locali del Crua – si legge sul sito web ufficiale. Da metà novembre prossimo, infatti, i ragazzi potranno finalmente frequentare le lezioni, e fare gli esami, in una sede decisamente più idonea e comoda, presso l’IIS “G. Galilei” di Avezzano che sorge, come noto, in pieno centro cittadino, a poca distanza, peraltro, dalla stazione ferroviaria – si apprende dal portale web ufficiale. Una sede, quindi, comodissima per i residenti ad Avezzano, ma anche facilmente raggiungibile, senza la necessità di utilizzare altri mezzi, per coloro che vengono da fuori città. L’accordo che ha portato alla stipula della necessaria convenzione fra la Provincia dell’Aquila, il Comune di Avezzano e l’IIS “Galilei” è stato raggiunto in questi giorni e diventerà operativo nella sua concretezza, per l’appunto entro metà novembre – Fondamentale in queste settimane è stato il confronto continuo e costruttivo avuto fra le istituzioni, in particolar modo fra il Vicepresidente della Provincia Gianluca Alfonsi, l’Assessore comunale Iride Cosimati e il dirigente scolastico Andrea D’Aprile che, attivando ognuno i propri uffici di competenza, hanno facilitato il concretizzarsi di questa soluzione – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Un’ottima notizia per i ragazzi che, quindi, lasciano la sede attuale, lontana e sicuramente non idonea per tante ragioni, e potranno risparmiare tempo e anche risorse con la nuova ubicazione di Giurisprudenza nel centro cittadino – Una soluzione condivisa, quindi, fra le istituzioni coinvolte, che hanno sempre messo al centro l’interesse degli studenti cercando di arrivare, nel più breve tempo possibile, a dare una soluzione più logica e adeguata alla questione della sede distaccata di Giurisprudenza dell’Università di Teramo ad Avezzano – aggiunge testualmente l’articolo online.

