Avezzano, Dal Giro a “Vivi Avezzano 2024”: 100 eventi e piazze piene. Così i cittadini si riappropriano dei luoghi simbolo della città

Avezzano, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale del Comune:Va in archivio, con il concerto di sabato scorso che ha visto protagonisti Silvia Mezzanotte e Carlo Marrale, l’edizione 2024 di “Vivi Avezzano” la rassegna di eventi estivi che si è tenuta in città da aprile a settembre – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Un bilancio assolutamente positivo sotto diversi punti di vista sia a livello qualitativo che quantitativo che come risultato di socialità soprattutto perché, ad Avezzano, la macchina organizzativa dal Giro d’Italia in poi, non si è mai fermata – si apprende dal portale web ufficiale. 100 eventi si sono succeduti da aprile ed hanno attraversato, l’ambiente, la musica, il teatro, l’enogastronomia, lo sport e le attività all’aperto tanto che lo stesso sindaco Giovanni Di Pangrazio aveva sottolineato “quest’anno l’estate ad Avezzano è iniziata il 12 aprile con gli eventi per la cittadinanza onoraria a Pescante e l’arrivo in Piazza del Trofeo 100 della corsa rosa”. Piazze piene in occasione degli appuntamenti musicali di richiamo con Elettra Lamborghini, Arisa e Silvia Mezzanotte con Carlo Marrale – si apprende dalla nota stampa. Alcune conferme prestigiose come Terre Emerse e Avezzano Gran Tour, ripresa anche dalle telecamere del TG5 che hanno seguito con grande interesse anche Marsicaland. Gradimento anche per le manifestazioni sportive e ricreative come Avezzano Bimbi e Avezzano In Movimento che ha portato in centro circa 60 attività sportive (il doppio della prima edizione) così come per eventi incentrati su tradizioni e tipicità come Sentieri e Sapori e La Settimana Marsicana – viene evidenziato sul sito web. Tra questi appuntamenti da sottolineare quelli che hanno visto come scenario I Cunicoli di Claudio – aggiunge testualmente l’articolo online. Appuntamenti che hanno richiamato una grande pubblico non solo per le visite e per conoscere la storia del sito, ma anche con la partecipazione in prima assoluta ad eventi teatrali e dedicati ai bambini – precisa la nota online. Il discorso sui Cunicoli di Claudio, poi, innesta una riflessione sul fatto che gli avezzanesi hanno affollato i luoghi della memoria e simbolo della città. Non solo i Cunicoli o Piazza Torlonia in occasione degli eventi come, ad esempio, Avezzano Città della Cultura in Movimento, ma anche la rinnovata Piazza San Bartolomeo dove in tanto hanno partecipato alle manifestazioni svoltesi in quel luogo tanto acro ai cittadini. Un esempio per tutti è stata la suggestiva ed emozionante serata di “Musicandle” che visto oltre 250 persone assistere ad un concerto alla sola luce delle candele disposte sulla piazza che hanno dato un tocco di magia alla serata con una partecipazione ben oltre le aspettative e le previsioni degli stessi organizzatori. Tantissima gente e tanto entusiasmo, dai più giovani sino alle generazioni più adulte che, grazie agli eventi di “Vivi Avezzano” hanno colto in pieno il senso della manifestazione, ovvero quello di riappropriarsi dei luoghi di Avezzano, a partire da quelli iconici e simbolici della memoria, guardando al futuro – riporta testualmente l’articolo online. Il tutto recuperando un valore importante per qualsiasi comunità, ovvero quello della socialità e della voglia di stare insieme che, ad ogni serata, si è manifestata concretamente e con una energia assolutamente coinvolgente – recita la nota online sul portale web ufficiale. Un incoraggiamento per l’Amministrazione, ma anche un’assunzione di responsabilità nei confronti della cittadinanza, per proseguire in questa direzione con l’impegno di migliorarsi sempre di più e offrire eventi e appuntamenti culturali, sportivi, di spettacolo in genere e ricreativi sempre più originali e di grande rilievo – riporta testualmente l’articolo online. A proposito, mercoledì alle 10:30, in comune, si terrà la conferenza stampa di presentazione della nuova stagione musicale del Teatro dei Marsi.

