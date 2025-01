Avezzano, Di Pangrazio: “Sinergia Inps e centri per l’impiego fondamentale per coesione sociale e territoriale. Di Matteo nostro orgoglio: è un punto di riferimento importante”

Avezzano, nuova nota diramata in giornata dal Comune attraverso il proprio sito web ufficiale:L’Inps sempre più “attivatore” di welfare, con servizi ed assistenza – viene evidenziato sul sito web. Questa mattina, il sindaco Di Pangrazio ha incontrato nella sede dell’Inps di Avezzano la direttrice Luigina Gagliardi e tutti i dipendenti per fare il punto sul 2024. Stretta di mano con il consigliere d’amministrazione, Antonio Di Matteo – riporta testualmente l’articolo online. “Il Comune e l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale condividono uno stresso cuore, quello del sostegno umano e materiale alla popolazione – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Un accompagnamento dell’evoluzione e della crescita di una comunità, fatto di obiettivi sociali, che si centrano con tre tipi di infrastrutture: i servizi, gli investimenti e l’educazione culturale”. Questa mattina, il sindaco di Avezzano, Giovanni Di Pangrazio, ha fatto visita ai dipendenti della sede territoriale dell’Inps, salutandoli con queste parole ed ha partecipato al momento di confronto sui progetti del 2025 con la direttrice provinciale Luigina Gagliardi, assieme al consigliere d’amministrazione dell’Inps, Antonio Di Matteo – recita il testo pubblicato online. Il sindaco ha evidenziato il ruolo centrale che oggi riveste l’Inps nella vita attiva delle città e delle persone, “azionando tutti i possibili meccanismi del welfare – recita la nota online sul portale web ufficiale. La sede di Avezzano serve tutti i 37 Comuni della Marsica ed è un polo centrale sotto vari aspetti – precisa il comunicato. Sono, difatti, 470 i tipi di servizi che vengono erogati tutti i giorni dall’Inps. Un dialogo costante e più fluido tra l’Inps e i centri per l’impiego farebbe la differenza dal punto di vista dello scatto occupazionale”. Nell’anno 2025, massimo impegno sarà dedicato dall’Istituto nazionale alle nuove generazioni, soprattutto alla loro educazione fiscale e previdenziale – recita la nota online sul portale web ufficiale. Ha partecipato all’incontro di questa mattina anche il Vescovo della Diocesi dei Marsi, Monsignor Giovanni Massaro – aggiunge testualmente l’articolo online. “L’Inps è la casa di tutti gli italiani; la nuova Governance mira a dare sempre più sostegno ai 55 milioni di cittadini che segue giornalmente – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. – ha confermato Antonio Di Matteo, componente del Consiglio di amministrazione dell’Inps – Questo organismo continua ad avere, infatti, un ruolo di prim’ordine nella tenuta della coesione sociale – L’Inps non è solo pensioni: è prevenzione e sicurezza – si legge sul sito web ufficiale. L’incontro di questa mattina è stato propizio non solo per fare il punto sulle attività svolte dalla sede di Avezzano con solerzia nel 2024, ma anche per tracciare i prossimi traguardi da raggiungere nel 2025. Lavoro, legalità e collaborazione con le grandi realtà nazionali, dall’Inail al Ministero del Lavoro: in questo momento, grande attenzione viene riservata proprio alle connessioni che l’Inps riesce ad azionare verso l’esterno, come quelle in essere con le amministrazioni locali”. Per il 2025, nella Marsica, l’obiettivo sarà quello di inaugurare un percorso di lavoro condiviso con le sedi universitarie e con gli istituti di scuola superiore di secondo grado, sul tema di un’occupazione giovanile agevole, protetta e regolamentata – viene evidenziato sul sito web.

Lo riporta una nota diffusa, oggi, dal Comune di Avezzano e online sul portale istituzionale dell’Ente. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 22, anche mediante il sito internet del Comune di Avezzano, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: https://comune.avezzano.aq.it/