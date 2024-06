Avezzano, Disinfestazione adulticida 17-18-19 Giugno 2024

Comune di Avezzano, ultime dal sito web istituzionale:Nel territorio del Comune di Avezzano verrà effettuata la disinfestazione adulticida con il seguente calendario: 17 GIUGNO DALLE ORE 00:00 ALLE ORE 05:00 Borgo Via Nuova – Borgo Incile – Cese – Avezzano Sud Ovest (Zona Cupello e Piazza Cavour) – Zona ad Ovest di Via Roma – Tutti i parchi e i Giardini presenti. 18 GIUGNO DALLE ORE 00:00 ALLE ORE 05:00 Avezzano Nord e Nord Est (compreso Scalzagallo). Tutti i Parchi e i Giardini presenti. 19 GIUGNO DALLE ORE 00:00 ALLE ORE 05:00 Antrosano – Castelnuovo – Paterno – San Pelino – Caruscino – Avezzano Centro e Piazza Torlonia – si apprende dal portale web ufficiale. Tutti i Parchi e i Giardini presenti. Pertanto, si pregano cortesemente i gentili cittadini di: • Tenere chiuse le finestre; • Evitare l’esposizione di indumenti all’esterno – aggiunge testualmente l’articolo online. Grazie per la collaborazione Manifesto Disinfestazione Avezzano

