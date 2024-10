Avezzano, Domani a Piazza Risorgimento si festeggiano i nonni della Marsica, Collalto: “Rappresentano le nostre radici e il porto sicuro per i nostro sogni”

Si riporta di seguito il comunicato diramato dall’Ufficio Stampa del Comune di Avezzano attraverso il portale web istituzionale:La festa dei nonni 2024, ad Avezzano, si festeggerà domani, domenica 6 ottobre, a partire dalle ore 10 e 30, nella piazza principale della città. L’iniziativa che rientra nella cornice di “Avezzano Bimbi”. La consigliera comunale Collalto: “Quest’anno, abbiamo voluto dare un segnale sostenibile: nonni e nipoti si occuperanno di giardinaggio e di riciclo creativo”. Trascorrerà sotto il segno della sostenibilità, la Festa dei nonni 2024 nella città di Avezzano – recita il testo pubblicato online. Dopo i festeggiamenti del 2 ottobre scorso, l’Amministrazione comunale ha deciso di dedicare un’intera domenica a nonni e nipoti e alla fortificazione del loro rapporto – riporta testualmente l’articolo online. Domani, dalle ore 10 e 30, nella cornice di Piazza Risorgimento, ci si potrà cimentare in laboratori di giardinaggio: il cuore della piazza, diventerà un grande orto a cielo aperto, in cui si incontreranno tutte le generazioni. “Non solo – dichiara la consigliera comunale Federica Collalto – grazie alla macchina organizzativa di Avezzano Bimbi, nonni e nipoti potranno trascorrere un’intera giornata insieme, dilettandosi anche nella meravigliosa arte dei racconti, delle fiabe e delle filastrocche – si apprende dalla nota stampa. Abbiamo voluto offrire loro occasioni di condivisione ravvicinata, lontano dagli schermi di tablet, smartphone e pc. I nonni potranno insegnare ai nipoti anche a giocare a carte: chi non ricorda pomeriggi così, trascorsi nelle case dei nonni?”. Domani mattina, verranno rievocati anche questi splendidi momenti di interazione umana, sociale e ludica – si apprende dal portale web ufficiale. “Ringrazio – continua la consigliera – tutti gli assessori comunali che sposano, in ogni occasione, progetti di questo tipo, permettendo ad “Avezzano Bimbi” di essere una proposta gratuita, variegata e ogni volta sempre diversa, racchiudendo, nella sua anima, turismo, cultura, tradizione, innovazione e, da domani, anche ambiente”. Nel pomeriggio, inoltre, la piazza ospiterà anche laboratori di riciclo creativo e l’oramai immancabile baby dance – si apprende dalla nota stampa. “Lo scorso anno, dedicammo la Festa dei Nonni alla pasta fatta in casa, al laboratorio di cucina e alle tradizionali “Sagne”, mettendo in luce soprattutto i saperi e i sapori delle nostre nonne – Quest’anno invece – conclude la Collalto – abbiamo voluto premiare i nostri angeli custodi al maschile, i nonni, che seguono la vita dei nipoti in tutto e per tutto, accompagnandoli a scuola, all’asilo, agli allenamenti, insegnando loro le tabelline e raccontando com’era la vita di una volta – si legge sul sito web ufficiale. Come sempre, la nostra amministrazione comunale è attenta alla cura e al recupero della cultura passata, dell’identità tradizionale e delle nostre origini; oggi, i nonni sono dei perni fondamentali e, in tante occasioni, rappresentano quel collante naturale, indispensabile ed umano che serve per mantenere unita e serena una famiglia – si apprende dal portale web ufficiale. Ma i nonni possono essere anche fragili e allora deve esserci un legame di profonda solidarietà tra le generazioni – precisa il comunicato. Nonno e nonna significano arricchimento: auguro davvero a tutti i nonni di trascorrere, domani, una domenica di festa con i loro gioielli più preziosi, i nipoti”. Programma: Ore 10 e 30 – Piazza Risorgimento: laboratorio di giardinaggio; racconti, filastrocche e canzoni;“Nonno insegnami a giocare!” – giochi da tavola e giochi di carte Ore 17 e 30 – Piazza Risorgimento: laboratorio di riciclo creativo;baby Dance

