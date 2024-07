Avezzano, Domani alle ore 17 verrà inaugurato il rinnovato e omologato Velodromo comunale di Avezzano, intitolato al campione delle due ruote Taccone

Comune di Avezzano, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web istituzionale:Opera di forte interesse sportivo per tutto il Centro Italia – si legge sul sito web ufficiale. Al taglio del nastro, sarà presente anche il Sottosegretario di Stato al Ministero delle imprese e del made in Italy, on. Fausta Bergamotto – recita il testo pubblicato online. Invitati anche i sindaci della Marsica – viene evidenziato sul sito web. Si terrà domani pomeriggio, alle ore 17, l’inaugurazione del rinnovato Velodromo comunale di Avezzano, intitolato alla storica figura di “Vito Taccone”, il Camoscio d’Abruzzo – aggiunge testualmente l’articolo online. Al taglio del nastro, oltre al primo cittadino Giovanni Di Pangrazio, padrone di casa, parteciperanno anche il Sottosegretario di Stato al Ministero delle imprese e del Made in Italy, onorevole Fausta Bergamotto, e l’assessore regionale allo sport, Mario Quaglieri – Invitati a partecipare anche tutti i sindaci della Marsica e diverse autorità sportive del panorama regionale, dai responsabili abruzzesi di Federiclismo fino al vertici del Coni. L’intero restyling della struttura sportiva avezzanese è stato finanziato grazie ad un doppio intervento economico: 100 mila euro sono stati investiti direttamente dal Comune; altri 150 mila euro, invece, sono stati veicolati da Sport e Salute Spa, attraverso la vincita di un bando pubblico da parte dell’Amministrazione comunale – Sport e Salute Spa è una società in house del Ministero dell’economia e delle finanze, che si occupa in via prioritaria dello sviluppo dello sport in Italia – viene evidenziato sul sito web. La ditta che si è aggiudicata l’appalto e che si è occupata dei lavori per conto del Comune di Avezzano, è la SAPORITO GARDEN. L’impianto, conforme ai requisiti della Federazione Ciclistica, è pronto adesso per diventare strategico per l’intero Abruzzo e per tutto il Centro Italia – Il velodromo comunale verrà abbinato, come offerta sportiva del territorio, al maxi velodromo coperto da 15 milioni di euro, finanziato con fondi Fsc. Quest’ultimo fungerà anche da Pala-concerti.

E’ quanto si legge in un comunicato diffuso, in giornata, dal Comune di Avezzano e online sul sito web del Comune. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 12, anche sulle pagine del portale web del Comune di Avezzano, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: https://comune.avezzano.aq.it/