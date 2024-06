Avezzano, Domani alle ore 18 verranno inaugurati i due nuovi campi sportivi del Circolo Tennis della Città di Avezzano

Comune di Avezzano, ultime dal sito web istituzionale:La consigliera comunale Antidormi, scelta dal sindaco per seguire direttamente attività e opere di restyling: “Il racconto sportivo della città continua a rafforzarsi ogni anno di più. Stiamo lavorando alla nuova convenzione, che potenzierà offerta e servizi”. Un’inaugurazione che pone di nuovo al centro del racconto del territorio le potenzialità sportive e sociali di Avezzano – riporta testualmente l’articolo online. Domani pomeriggio, alle ore 18, verranno inaugurati presso il Circolo Tennis, di via Paolini, due nuovi campi sportivi, alla presenza delle istituzioni, di ragazzi e bambini, degli atleti e dei maestri del settore tecnico – La consigliera comunale Stefania Antidormi, scelta dal primo cittadino Giovanni Di Pangrazio per seguire direttamente tutte le attività e i lavori di restyling del Circolo tennis comunale, in attesa che venga ridefinita anche la nuova convenzione che darà nuovo slancio alla realtà sportiva, così commenta i lavori di sistemazione e di miglioramento della struttura, appena portati a termine: “Sarà un piacere per la nostra Amministrazione comunale accogliere domani pomeriggio sportivi e piccoli campioni, in un luogo completamente rinnovato e potenziato – aggiunge testualmente l’articolo online. Il Circolo Tennis di Avezzano sta compiendo in questo periodo passi avanti importanti e decisivi, che ne stanno facendo un punto di riferimento a livello cittadino, come realtà dello sport e della formazione delle nuove generazioni – precisa la nota online. Domani sarà una bella giornata e una festa colorata per tutti – Sono sicura che sarà il primo step migliorativo di una lunga serie di match point messi a segno”. All’inaugurazione di domani, saranno presenti il sindaco della città, il presidente della Federazione italiana Tennis e Padel regionale, Luciano Ginestra, l’assessore allo Sport della Regione Abruzzo Mario Quaglieri, l’assessore allo Sport del Comune di Avezzano, Pierluigi Di Stefano, il presidente dell’ASD Circolo Tennis di Avezzano, Valerio Dell’Olio, i presidenti di diverse associazioni sportive di Avezzano e le autorità militari – precisa la nota online. Prima del taglio del nastro, verrà ricordata dai presenti, con un minuto di silenzio, la figura del giudice Stefano Venturini, uomo profondamente legato allo sport e al tennis, venuto a mancare recentemente – recita la nota online sul portale web ufficiale. A seguito del taglio del nastro e come coronamento della cerimonia di inaugurazione dei due nuovi campi da tennis, il maestro e tenore Aleandro Mariani intonerà l’Inno d’Italia – si apprende dal portale web ufficiale. Seguirà rinfresco per tutti i partecipanti.

