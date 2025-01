Avezzano, Domani pomeriggio appuntamento “tecnico” al Castello Orsini: le amministrazioni comunali della Marsica si incontrano per la nuova legge urbanistica

Avezzano, nuova nota diramata in giornata dal Comune attraverso il proprio sito web ufficiale:Manca poco all’apertura dei lavori del convegno dal titolo “L’Attuazione della nuova legge urbanistica della Regione Abruzzo”. Il momento formativo è patrocinato dal Comune di Avezzano, dall’Ordine degli architetti della Provincia e dall’Istituto Nazionale di Urbanistica – viene evidenziato sul sito web. Uno scenario nuovo e nuove regole da applicare sui territori abitati, per viverli meglio e in maniera più eco-sostenibile – recita la nota online sul portale web ufficiale. Il 20 dicembre del 2023, la Regione Abruzzo ha approvato la nuova legge urbanistica, modificata successivamente dalle leggi regionali 6/2024 e 7/2024. La nuova normativa è entrata in vigore ufficialmente più di un anno fa, mutando in larga parte il concetto del governo del territorio – Domani pomeriggio, nella cornice del Castello Orsini, a partire dalle ore 14 e 30, si terrà un importante momento formativo e informativo dal titolo “L’Attuazione della nuova legge urbanistica della Regione Abruzzo”, organizzato e patrocinato dal Comune di Avezzano – Oltre al primo cittadino Giovanni Di Pangrazio, porteranno i saluti istituzionali alla platea anche il consigliere regionale con delega all’Urbanistica, Nicola Campitelli, i presidenti degli Ordini professionali degli Ingegneri e degli Architetti, Pierluigi De Amicis e Sara Liberatore, e il presidente dell’Istituto Nazionale di Urbanistica, sezione Abruzzo-Molise, Michele Talia – si legge sul sito web ufficiale. Loro, assieme a numerosi altri esperti, si alterneranno come relatori nel corso del pomeriggio, approfondendo tematiche fondamentali come la rigenerazione e il consumo “oculato” di suolo – aggiunge testualmente l’articolo online. Parte integrante del convegno sarà dedicata a comprendere a che punto si è arrivati nella Marsica e nel resto d’Abruzzo con l’attuazione della nuova legge regionale – recita la nota online sul portale web ufficiale. L’iniziativa è stata curata, in particolare, dal dirigente del Servizio urbanistica del Comune di Avezzano, l’architetto Mauro Mariani. Afferma l’assessore comunale delegato all’Urbanistica, Filomeno Babbo: “Grazie alla presenza di autorevoli voci accademiche e di esperti in diritto urbanistico, domani ci si potrà confrontare con gli amministratori sulle nuove linee guida da applicare sui territori, che contemplano, tra gli altri aspetti, la salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio naturale, storico architettonico e urbano – aggiunge testualmente l’articolo online. Non a caso, sono stati invitati a partecipare tutti i sindaci e i responsabili degli uffici tecnici dei Comuni della Marsica – si legge sul sito web ufficiale. Per quanto riguarda Avezzano, stiamo mettendo mano al nuovo Piano regolatore generale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. L’ultimo piano regolatore della città venne approvato con Spallone sindaco nei primi anni 2000. Ora, con le nuove disposizioni regionali alla mano, procederemo con i lavori per quello che non si chiamerà più “piano regolatore generale” bensì “piano urbanistico comunale”. Il primo passo sarà l’approvazione, in Giunta, di un documento di indirizzi, che andrà a definire le tempistiche del procedimento di redazione ed approvazione del nuovo piano – recita il testo pubblicato online. Si istituirà, poi, uno specifico ufficio per affiancare i progettisti nella formazione, gestione e attuazione del piano stesso – aggiunge testualmente l’articolo online. Tra gli obiettivi del nuovo quadro normativo regionale, il consumo del suolo a saldo zero da perseguire entro il 2050, attraverso la rigenerazione e la riqualificazione del territorio urbanizzato – aggiunge testualmente l’articolo online. Larga priorità nella predisposizione dei nuovi piani comunali, l’avranno anche la previsione di un procedimento unico per la formazione di tutti gli atti di governo del territorio e un nuovo assetto del territorio rurale – si apprende dalla nota stampa. La partecipazione al convegno di domani darà diritto all’acquisizione di 4 CFP per i tecnici iscritti ai vari ordini professionali.

