Avezzano, Elettra Lamborgini ad Avezzano. Martedì alle 22:00 concerto gratuito in Piazza Risorgimento

Comune di Avezzano, ultime dal sito web istituzionale:Martedì 6 agosto, alle 22:00, Piazza Risorgimento ospiterà l’attesissimo concerto di Elettra Lamborghini – L’Elettraton tour sbarca così ad Avezzano, dove l’amministrazione Di Pangrazio ha voluto assicurare un cartellone di eventi gratuiti che spazia dalle manifestazioni sportive, a quelle culturali, alla musica leggera – si apprende dal portale web ufficiale. “Già l’anno scorso – spiega l’assessore al commercio Pierluigi Di Stefano – abbiamo voluto il concerto di Clementino, riuscitissimo, nell’ultimo giorno della Settimana Marsicana – si legge sul sito web ufficiale. Abbiamo deciso di mantenere questo schema, inserendo un nome di sicuro richiamo nel calendario Vivi Avezzano – Siamo certi che, non solo i tantissimi fan di Elettra Lamborghini ma anche i cittadini marsicani che verranno qui, potranno trascorrere una bella serata di musica e divertimento in piazza”. Tante le hit della cantante che ne hanno assicurato il successo di pubblico come Musica (e il resto scompare), Pistolero, A mezzanotte, Caramello realizzata con Rocco Hunt e Lola Hindigo – recita il testo pubblicato online. L’artista è nota anche per la partecipazione come opinionista nel reality “L’isola dei famosi” e come coach nel programma “The voice of Italy” in onda su Rai 2. Un successo confermato dal singolo 2024 Dire fare baciare, in collaborazione con Shade – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Cresce l’attesa ad Avezzano dove, dopo un mese di eventi per il Giro D’Italia, non si ferma la macchina organizzativa con iniziative gratuite e per tutti i gusti. Il concerto, voluto dall’amministrazione comunale e curato dalla Palumboeventi, chiude gli appuntamenti della Settimana Marsicana promossa dalla Proloco di Avezzano –

