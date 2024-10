Avezzano, Esito della riunione di ieri, a Sulmona, del Coordinamento per la salvaguardia dei quattro tribunali

Comune di Avezzano, ultime dal sito web istituzionale:Ieri mattina a Sulmona, presso la sede del Comune, si è riunito il Coordinamento dei Sindaci, dei Presidenti degli Ordini Forensi di Avezzano, Lanciano, Sulmona e Vasto, per la salvaguardia dei Tribunali abruzzesi sub provinciali. Considerato che il 31 dicembre 2025 andrà a scadere la proroga del termine di chiusura dei quattro Tribunali e che la Giustizia di prossimità va garantita a tutela dei cittadini e della efficienza complessiva del sistema giudiziario, i componenti del Coordinamento, a fronte dei plurimi impegni assunti dal Governo in carica tesi alla revisione della Geografia Giudiziaria di cui alla legge Severino del 2012, evidenziano la necessità che tali impegni, a tutt’oggi apprezzabili e apprezzati, trovino concreta attuazione normativa – viene evidenziato sul sito web. A tal fine, il Coordinamento chiede un incontro urgente con i rappresentanti del Governo, anche con la partecipazione della Regione Abruzzo, affinché venga concretizzato l’impegno a mantenere aperti in via definitiva i quattro Tribunali abruzzesi sub provinciali, specificando le azioni attuate e quelle che si intendono attuare nell’immediato futuro – Proprio con l’obiettivo di calendarizzare a stretto giro un appuntamento con il Governo, durante la riunione sono stati sentiti telefonicamente i senatori Guido Quintino Liris ed Etelwardo Sigismondi che hanno assicurato il loro impegno per fissare subito l’incontro a Roma – Il Sindaco di Avezzano Gianni Di Pangrazio Il Sindaco di Lanciano Filippo Paolini Il Sindaco di Sulmona Gianfranco Di Piero Il Vice Sindaco del Comune di Vasto Licia Fioravante Il Presidente dell’Ordine Avvocati di Avezzano Roberto Di Pietro Il Presidente dell’Ordine Avvocati di Lanciano Antonio Codagnone Il Presidente dell’Ordine Avvocati di Sulmona Luca Tirabassi Il Presidente dell’Ordine Avvocati di Vasto Maria Sichetti

Lo riporta una nota diffusa, in giornata, dal servizio informativo del Comune di Avezzano. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 09, anche sulle pagine del portale web del Comune di Avezzano, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: https://comune.avezzano.aq.it/