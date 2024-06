Avezzano, Estate di opere pubbliche per l’Amministrazione. Domani si inaugurano i nuovi campi sportivi nei plessi “Vivenza” e “Pomilio”. Verso l’apertura il parcheggio di Via Kolbe, la rotatoria di Via Puglie e i marciapiedi su Via Roma. A breve il via alla riqualificazione dei sottopassi

Si riporta di seguito il comunicato diramato dall’Ufficio Stampa del Comune di Avezzano attraverso il portale web istituzionale:Lavori pubblici al centro dell’agenda dell’Amministrazione comunale di Avezzano in questa estate 2024. Prima di tutto le cose fatte e quelle che a breve saranno aperte e nella disponibilità di tutta la cittadinanza – viene evidenziato sul sito web. Domani alle ore 12, infatti, si procederà con l’inaugurazione dei due nuovi campi sportivi all’aperto che andranno a costituire un’unica area sport e gioco a beneficio degli istituti “Vivenza” e “Pomilio”. Grazie ad un finanziamento di 350mila euro, intercettato dal Comune di Avezzano, in questi mesi si è proceduto alla riqualificazione dell’area esterna delle scuole avezzanesi, dotandole di due importanti strutture per l’attività sportiva – si apprende dal portale web ufficiale. I lavori effettuati, infatti, hanno riguardato, la realizzazione, dopo la totale riqualificazione dell’area interessata, del preesistente campo da basket, ora attrezzato con una nuovissima pavimentazione, e la costruzione ex novo di un campo regolamentare da pallavolo – riporta testualmente l’articolo online. Un progetto che mette le scuole fra le migliori strutture, per lo meno a livello provinciale, e che rientra nel complesso di opere, quasi tutte realizzate e aperte, che hanno riguardato il rinnovo degli edifici scolastici di Avezzano – riporta testualmente l’articolo online. Sempre nella zona nord della città, ma spostandosi verso Via Roma, sono tante le novità che cambieranno il volto e la viabilità di quell’area – Entro una decina di giorni, infatti, saranno completati, con la realizzazione del verde e della segnaletica, i lavori per il parcheggio di Va Kolbe, complesso che ospiterà per lo meno una quarantina di automezzi – precisa la nota online. Più o meno con la stessa tempistica, sempre per la realizzazione di arredo urbano e segnaletica orizzontale e verticale, sarà aperta la tanto attesa rotatoria di Via Puglie – Si tratta della rotatoria di fronte alla nuova scuola dell’istituto comprensivo “Mazzini-Fermi”, che andrà a completare gli interventi della zona garantendo, contestualmente, fluidità alla viabilità e sicurezza per il traffico che ruota attorno al plesso scolastico – Giorno più, giorno meno, sono sulla dirittura di arrivo anche i lavori per il rifacimento dell’ultimo tratto dei marciapiedi di Via Roma, che concluderà la completa riqualificazione dell’area dove, come noto, è stato realizzato anche un percorso ciclopedonale – recita la nota online sul portale web ufficiale. Ormai prossimi ad iniziare, entro una settimana, gli indispensabili e urgenti lavori di ristrutturazione e messa in sicurezza dei due sottopassi di Via L’Aquila e Via Pagani/Via Don Minzoni, per i quali i tempi stimati sono di circa 6 mesi – Si inizia ora, con la chiusura delle scuole – recita la nota online sul portale web ufficiale. Domani, gli uffici competenti dell’Amministrazione comunale emaneranno l’ordinanza per quello di Via L’Aquila – I primi lavori inizieranno già nell’arco della prossima settimana e, insieme all’ordinanza, il Comune fornirà i dettagli relativi alle modifiche della viabilità e alle chiusure per ridurre al minimo i disagi ai cittadini. Cone la stessa procedura, poi, tra circa 10 giorni, arriverà l’ordinanza relativa all’altro sottopasso, quello di via Pagani/via Don Minzoni. Opere improcrastinabili che non solo andranno a migliorare la percorribilità delle due importanti strutture viarie urbane, ma serviranno per ridurre al massimo le difficoltà che l’attuale situazione provoca alla cittadinanza – viene evidenziato sul sito web. Infine, in programma c’è anche la realizzazione di una nuova rotatoria in un altro punto nevralgico della città. L’Amministrazione, infatti, ha deciso di avviare i lavori anche per la struttura che sorgerà su Via Brunelleschi – Una viabilità rinnovata e in sicurezza, così come più volte sostenuto dal Sindaco Di Pangrazio e dall’assessore ai lavori pubblici Cipollone, per una città sempre più bella e sicura – si apprende dal portale web ufficiale.

