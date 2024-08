Avezzano, Festival della melodia, questa sera al Castello Orsini

Avezzano, nuova nota diramata in giornata dal Comune attraverso il proprio sito web ufficiale:Sarà la finalista del programma “Tu si que vales” Antonietta Messina a presiedere la giuria del Festival della Melodia, iniziativa promossa dal Comune di Avezzano questa sera, con inizio alle ore 21:30, al castello Orsini – precisa la nota online. Undici agguerriti concorrenti, provenienti anche da fuori regione, si sfideranno per conquistare un altro posto utile per la finale regionale di una manifestazione canora riconosciuta e patrocinata da Siae Italia che in passato ha lanciato nomi importanti del panorama musicale come Piero Mazzocchetti, Giò Di Tonno e Gianluca Ginoble, giusto per fare alcuni esempi – precisa la nota online. Lo spettacolo sarà presentato con simpatia da Maurizio Tocco, già vincitore nazionale della rassegna con gli interventi artistici del vincitore nazionale, il cantautore partenopeo Genny Cusopoli, Antonietta Messina con il brano “A la vita” che fece piangere Sabrina Ferilli e Gerry Scotti sui teleschermi di Canale 5, ed il cantautore marsicano Gianni Di Clemente – In gara invece saranno Elena Rodica, Martina Vox, Giuseppe Di Felice, Debora Di Rico, Giada Di Biase, Pino Petrini, Angelo Di Crescenzo, Giuliana Marinelli, Roberta D’Amelio, Andrea Giordano e Francesco Scordella – si apprende dal portale web ufficiale. Saranno presenti le telecamere de Laqtv e di altre emittenti che da tempo seguono l’unica rassegna canora itinerante che offre l’opportunità gratuita a tanti giovani di esibirsi e di fare le giuste esperienze artistiche – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale.

E’ quanto viene riportato in un comunicato diramato, nelle ultime ore, dal servizio informativo del Comune di Avezzano. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 12, anche mediante il sito internet del Comune di Avezzano, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: https://comune.avezzano.aq.it/