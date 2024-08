Avezzano, Grande successo per la “Suite Faber” all’Aia dei Musei di Avezzano. Di Pangrazio: “Musica e teatro per ridare un’anima ai luoghi della nostra storia”

Si riporta di seguito il comunicato diramato dall’Ufficio Stampa del Comune di Avezzano attraverso il portale web istituzionale:Successo di pubblico e di gradimento, sabato scorso, all’Aia dei Musei per il terzo e conclusivo appuntamento della manifestazione “Non Solo Museo” e ulteriore esperimento di utilizzo di luoghi simbolo della città per iniziative culturali – aggiunge la nota pubblicata. «La cultura, la musica, il teatro e tutte le altre espressioni artistiche sono un eccellente mezzo per puntare alla rivitalizzazione, al recupero e alla valorizzazione dei luoghi simbolo di Avezzano – riporta testualmente l’articolo online. Con questi spettacoli puntiamo a ridare un’anima a strutture, piazze, musei e opere architettoniche uniche al mondo come i Cunicoli, l’Aia e Piazza San Bartolomeo, per troppo tempo trascurati o non adeguatamente valorizzati” Il riferimento del primo cittadino è rivolto ad alcuni appuntamenti di carattere sperimentale, voluti dall’amministrazione comunale per rilanciare i siti culturali più importanti della città, in attesa dell’apertura dei giardini del Parco Torlonia a cui pure il comune sta lavorando in queste settimane – “La cultura in senso lato – prosegue il Sindaco – è uno straordinario veicolo di conoscenza, sia per i suoi contenuti, sia per i luoghi che la ospitano – recita il testo pubblicato online. Il successo registrato da questi primi esperimenti – conclude il Sindaco -conferma che la scelta è quella giusta e che, andando avanti su questa strada, riusciremo a promuovere ulteriormente queste eccellenze». La “Suite Faber”, serata dedicata a Fabrizio De Andrè, in effetti, ha fatto registrare una grande partecipazione di pubblico – L’esibizione dell’Orchestra da Camera “IMA” e dell’Istituzione Musicale Abruzzese e del Coro Giovanile di Musicomania, in una serata dedicata a Fabrizio De André ha chiuso la tre giorni di #Nonsolomuseo, iniziativa coordinata dalla professoressa Flavia De Santis, con l’aiuto di Maria Paola Giorgi e di Gianna Facchini. Un successo anticipato dagli otto spettacoli di “Vitrea Unda”,che hanno trasformato i Cunicoli di Claudio in un palcoscenico teatrale d’eccezione portando in scena l’epopea dei marsi e storie sul lago del fucino, grazie ad un gioco di squadra tra comune, soprintendenza e quattro compagnie teatrali: Lanciavicchio, Teatro OFF, Teatro dei Colori e il volo del coleottero – recita il testo pubblicato online. Dopo “Musicandle” del 13 agosto scorso in Piazza San Bartolomeo, spazio per il quale si sta già pensando di ideare un altro evento, e le visite guidate per i bambini ai Cunicoli di Claudio, la strada per una valorizzazione a 360° è ormai tracciata – si legge sul sito web ufficiale.

