Avezzano, I professionisti della famiglia si incontrano al Comune di Avezzano: ecco il protocollo che “dona” seconde opportunità nella Marsica

Si riporta di seguito il comunicato diramato dall’Ufficio Stampa del Comune di Avezzano attraverso il portale web istituzionale:Stamattina, nella sala conferenze del Palazzo municipale di Avezzano, si è tenuta la conferenza stampa di presentazione del rinnovato protocollo d’intesa che lega in progetti sociali e di riabilitazione il Consultorio familiare APS di Avezzano e l’Ufficio per l’esecuzione penale esterna dell’Aquila – si apprende dal portale web ufficiale. La presidente del CIF, la professoressa Di Renzo: “Aiutiamo chi ha bisogno di andare avanti e di riconquistare uno spazio di vita dignitoso e sano nella società e nella famiglia”. “Le persone che arrivano da noi e che bussano alla nostra porta, non vogliono rimanere indietro nella società, ma cercano solo un modo per rimettersi in piedi e per riuscire a fare dei passi in avanti – precisa la nota online. C’è chi lo fa per se stesso e chi per i figli; tanti, invece, iniziano percorsi di riabilitazione nel nostro consultorio familiare, nell’ambito della giustizia riparativa, solo perché i nostri eccezionali volontari riescono a mettere in luce i loro errori, ma in modo diverso – Ciò che ci contraddistingue è sicuramente l’amore che poniamo nel nostro lavoro, che consiste, principalmente, nel risanare brutte piaghe che si creano negli spazi interni di una persona e che possono offuscare la sua capacità di operato”. A dirlo, questa mattina, davanti ad una platea di operatori della famiglia e di giornalisti, è stata la presidente del consiglio di amministrazione del Consultorio CIF APS della città di Avezzano, la professoressa Maria Valeria Di Renzo – riporta testualmente l’articolo online. Da poco, infatti, è stato rinnovato il protocollo d’intesa con l’Ufficio per l’esecuzione penale esterna dell’Aquila – viene evidenziato sul sito web. Nella pratica, il progetto condiviso attiva dei percorsi socio-educativi e psicologi per permettere a uomini e donne che sono stati colpiti da provvedimenti dell’autorità giudiziaria, di poter ricominciare daccapo, con un’ottica mentale diversa – si legge sul sito web ufficiale. Il protocollo è stato illustrato alla presenza del vicesindaco del Comune di Avezzano, Domenico Di Berardino, delegato alle politiche della famiglia – si apprende dal portale web ufficiale. “Il consultorio familiare, ospitato nei locali della Diocesi di Avezzano, opera da tantissimi anni sul territorio marsicano – ha detto l’amministratore – in un contesto molto critico – riporta testualmente l’articolo online. Un organismo che opera soprattutto in silenzio e, per questo, io ringrazio tutti gli instancabili operatori e psicologi che dedicano anima e corpo ai progetti del consultorio familiare – recita la nota online sul portale web ufficiale. Come istituzione, spesso incontriamo delle difficoltà a raggiungere direttamente tutti coloro che hanno bisogno di una mano tesa, in questo aspetto sono fondamentali le associazioni del terzo settore – Il Comune di Avezzano, proprio sotto l’aspetto sociale della rete e del concetto di cooperazione, riproporrà anche per quest’anno il progetto multidisciplinare del “Festival teatrale delle scuole di Avezzano”, che riunisce su un unico palco studenti, ragazzi con disabilità e alunni che sono rimasti già coinvolti in episodi di bullismo”. Presenti in sala, anche la dottoressa Luana Tunno, presidente dell’Ufficio per l’esecuzione penale esterna dell’Aquila, le consigliere comunali Alessandra Cerone e Stefania Antidormi, la dirigente Maria Laura Ottavi, che coordina in Comune le attività del Settore Sociale e i tantissimi operatori che prestano tutti i giorni servizio all’interno del Consultorio familiare – recita la nota online sul portale web ufficiale. Ha spiegato in maniera dettagliata l’efficacia del protocollo che è attivo dal mese di settembre e che riguarda tutto il territorio marsicano, la coordinatrice del progetto, la dottoressa Caterina D’Eugenio – aggiunge testualmente l’articolo online. Ha posto l’accento sulla “consolidata formazione professionale che il consultorio sta portando avanti da anni, accogliendo nel proprio organico anche giovani tirocinanti – precisa il comunicato. La nostra struttura – ha detto ancora la coordinatrice – riflette i tanti e profondi cambiamenti a cui la società va incontro e oggi, ad esempio, avremmo bisogno di locali più spaziosi per ospitare tutte le persone che prendiamo per mano, ma so che il Comune di Avezzano si sta già muovendo in tal senso – aggiunge testualmente l’articolo online. Collaboriamo inoltre con le Università dell’Aquila, di Pescara e di Chieti e con la scuola di specializzazione in psicologia La Spiga”. Ha chiuso gli interventi, il dottor Italo Germano Antonini, responsabile dell’equipe del consultorio e con 50 anni di esperienza nel Csm di Roma – si legge sul sito web ufficiale. “Spesso, – ha concluso – nel nostro lavoro incontriamo persone che sembrano vivere fuori dalla storia e che non capiscono cosa hanno fatto di grave: mi riferisco anche ad atti di violenza contro le donne – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Grazie al protocollo d’intesa, aiutiamo questi individui ad essere reinseriti nella società attuale, con cammini e percorsi di sicurezza psicologica”.

