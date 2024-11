Avezzano, I ragazzi della scuola paritaria “San Giovanni” in visita al Comune di Avezzano in occasione della “Giornata dei Diritti del Bambino” e hanno donato al Sindaco una particolare carta di identità

Avezzano, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale del Comune:Festosa e coinvolgente visita, questa mattina nel Municipio di Avezzano, da parte dei ragazzi della scuola paritaria dell’infanzia e della primaria “San Giovanni” di Avezzano – aggiunge testualmente l’articolo online. I ragazzi, accompagnati dalla coordinatrice scolastica Francesca Colella, infatti, hanno fatto visita in Comune in occasione della “Giornata per la Tutela dei Diritti del Bambino” e sono stati ricevuti in Sala Consiliare – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. La giornata è stata organizzata per i bambini della scuola dell’infanzia e incentrata sul tema “Il Diritto non è un Capriccio”, tema assolutamente importante per la crescita e lo sviluppo personale dei ragazzi – precisa la nota online. I ragazzi della scuola primaria, frequentanti le classi 1^, 2^ e 3^, hanno letto, alla presenza del Sindaco Giovanni Di Pangrazio, i diritti del bambino inseriti e codificati nella Carta dell’Onu. Ai ragazzi è stato spiegato tutto ciò che rappresenta, in termini di diritti, la Carta di Identità, come il diritto al nome, il diritto all’identità e lo Stato Giuridico, anche, anzi, soprattutto in considerazione del loro status di bambini – precisa la nota online. I ragazzi hanno realizzato una carta di identità molto particolare, ideata e realizzata dal punto di vista dei bambini che è stata firmata dallo stesso Sindaco al quale, fra l’altro, i ragazzi della scuola paritaria “San Giovanni” hanno fatto dono di una targa rappresentante la carta di identità, da loro ideata, proprio intestata al primo cittadino di Avezzano – aggiunge testualmente l’articolo online. Il Sindaco si è intrattenuto felicemente e a lungo con i ragazzi e i bambini della scuola paritaria avezzanese, ai quali ha anche dato spiegazioni, con toni e parole idonee e adatte alla loro età, circa i diritti che hanno i bambini e che debbono essere adottati e rispettati da tutti.

