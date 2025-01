Avezzano, il 3 febbraio nuovo appuntamento con le Forze dell’Ordine sul fenomeno delle truffe: consigli preziosi per bloccare il raggiro

Si riporta di seguito il comunicato diramato dall’Ufficio Stampa del Comune di Avezzano attraverso il portale web istituzionale:In collaborazione con il Commissariato della città. L’incontro è promosso nell’ambito del progetto “Comunità coesa, città più sicura”, coordinato dal prefetto a riposo, Amalia Di Ruocco – Dopo l’incontro sul fenomeno delle truffe agli anziani, avvenuto in data 21 ottobre 2024 nella Sala Irti della città di Avezzano, che ha riscosso una notevole partecipazione da parte della popolazione, l’assessore comunale alla sicurezza, Cinzia Basilico, annuncia un nuovo appuntamento con le forze dell’ordine, che si terrà il prossimo 3 febbraio, nella parrocchia di San Pio X, alle ore 18 e 15. I poliziotti illustreranno le varie tipologie di truffa e le modalità attraverso cui i malfattori operano, fornendo alla cittadinanza consigli utili per non cadere nelle “trappole”. “Due settimane fa – spiega l’assessore Basilico – ho incontrato personalmente i cittadini del quartiere “Pucetta”, con lo scopo di attivare anche in quella zona urbana lo strumento del Controllo di Vicinato – Quando ho proposto loro l’organizzazione di un incontro dedicato al fenomeno delle truffe agli anziani, si sono mostrati immediatamente entusiasti e favorevoli – precisa la nota online. Detto, fatto: l’obiettivo è quello di stroncare il raggiro sul nascere, riconoscendo l’inganno e facendo intervenire subito le Forze dell’ordine – si apprende dalla nota stampa. Un ringraziamento a Don Carmine per la sensibilità dimostrata”.

E’ quanto si legge in un comunicato diffuso, oggi, dal Comune di Avezzano e online sul portale istituzionale dell’Ente. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 16, anche mediante il sito internet del Comune di Avezzano, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: https://comune.avezzano.aq.it/