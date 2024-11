Avezzano, il 6 novembre Corecom e Comune presentano il rinnovato sportello di supporto per gli utenti: firmato il protocollo d’intesa

Comune di Avezzano, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web istituzionale:Conferenza stampa fissata alle ore 11 di mercoledì prossimo, 6 novembre, presso la Sala Irti del la città. Saranno presenti il sindaco Giovanni Di Pangrazio e il presidente del Corecom Abruzzo, Giuseppe La Rana – si legge sul sito web ufficiale. Il prossimo 6 novembre, alle ore 11, verrà presentato ufficialmente alla stampa e raccontato in ogni sua utilità e funzionalità ai cittadini di Avezzano, il rinnovato sportello del Corecom Abruzzo, ovvero il servizio di prossimità a tutela e a disposizione di quegli utenti che sono rimasti implicati in una con troversia con gli operatori delle telecomunicazioni. Si tratta di un reale “ponte di dialogo” con la cittadinanza, che si propone l’obiettivo di risolvere le controversie, facilitando anche l’utilizzo della piattaforma informatica Conciliaweb, rivolta proprio alla definizione delle contese – si apprende dalla nota stampa. Lo sportello avrà sede in uno dei locali interni della Sala Irti, quindi sarà collocato proprio al centro di Avezzano, per una maggiore fruibilità da parte dei cittadini. In occasione della conferenza stampa di mercoledì, verrà siglato, inoltre, tra il Corecom Abruzzo e l’amministrazione comunale il rinnovato protocollo d’intesa, che ufficializzerà la riattivazione dello sportello sul territorio, dopo un periodo di inattività. “Lo sportello venne attivato per la prima volta durante il mio primo mandato da sindaco, esattamente nel 2018. – dichiara Di Pangrazio – Il protocol lo che firmeremo mercoledì darà il via alla ripresa costante del servizio, di supporto all’utenza, dedi cato nello specifico a tutti quei cittadini che, per diversi motivi, sono rimasti impigliati in controversie con gli operatori delle telecomunicazioni – precisa la nota online. Nel 2018, lo sportello venne posizionato nei locali di Via Treves. Adesso invece, abbiamo deciso di collocarlo nel cuore della nostra città, essendo un front offi ce gratuito a tutela della collettività. Deve essere facilmente raggiungibile”. Lo sportello sarà attivo, per il momento, un giorno a settimana – L’idea, però, è quella di implementare quanto prima il servizio a difesa dell’utente e del consumatore – si apprende dalla nota stampa. “Il Comitato Regionale per le Comu nicazioni della Regione Abruzzo – spiega il presidente Giuseppe La Rana – si occupa del controllo, del coordinamento delle attività di governo e della vigilanza del sistema delle comunicazioni su tutto il territorio abruzzese – recita la nota online sul portale web ufficiale. La sua natura è quella di essere un organismo indipendente e imparziale, che agisce nel pieno rispetto della normativa europea, nazionale e regionale – si apprende dalla nota stampa. Al centro dell’azione del Co recom, c’è solo un aspetto prioritario, ovvero la tutela dei consumatori e degli utenti”. La stampa è invitata a partecipare

