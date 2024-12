Avezzano, Il 7 dicembre riparte la Ruota Panoramica di Piazza Risorgimento. Sanati i problemi burocratici per la circolazione del carrello di trasporto. L’8 dicembre accensione di albero e luminarie con Gianni Rivera

Comune di Avezzano, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web istituzionale:Sanati i problemi di mera natura burocratica, il 7 dicembre riprenderà a girare la Ruota Panoramica installata in Piazza Risorgimento, all’incrocio con Via Marconi, per queste festività natalizie – recita la nota online sul portale web ufficiale. Dopo aver ottemperato alla messa in regola delle prescrizioni previste per la circolazione del grosso carrello di trasporto della stessa Ruota, irregolarità contestata a proprietari e gestori dell’attrazione, gli stessi hanno avuto la comunicazione del nulla osta per riprendere l’attività di intrattenimento – Una volta effettuato tutto quanto richiesto, e forniti alle autorità competenti i giustificativi dai quali risultava l’avvenuta regolarizzazione della situazione, la Ruota Panoramica è stata quindi dissequestrata dai Carabinieri e rimessa nella disponibilità di proprietario e gestori – Corre l’obbligo ribadire, soprattutto per la tranquillità dei cittadini, che nessun rilievo è stato mosso dai militari in tema di sicurezza dove, al contrario, è risultato tutto in regola – Ora, il 7 dicembre, l’attrazione ripartirà e chi vi salirà, soprattutto nelle ore serali, potrà ammirare il panorama di Avezzano completamente illuminata – si legge sul sito web ufficiale. Un prodromo, in pratica, alla giornata successiva, quella dell’8 dicembre, quando il Sindaco Giovanni Di Pangrazio, con il calciatore italiano per eccellenza, Gianni Rivera, procederà all’accensione dell’Albero di Natale, sempre in Piazza Risorgimento e delle luminarie che sono state installate in tutta la città e nelle frazioni.

Lo riporta una nota diffusa, in giornata, dal Comune di Avezzano e online sul portale istituzionale dell’Ente. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 16, anche sulle pagine del portale web del Comune di Avezzano, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: https://comune.avezzano.aq.it/