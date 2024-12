Avezzano, Il Comune di Avezzano ha costituito l’équipe territoriale per “Affido Familiare”. Alla famiglia affidataria riconosce, tra l’altro, un contributo. Di Berardino: «Al centro il benessere e lo sviluppo sano dei minori in situazioni critiche»

Avezzano, nuova nota diramata in giornata dal Comune attraverso il proprio sito web ufficiale:Una équipe di assistenti sociali esperte in “’Affido Familiare”, un contributo mensile di sostegno alle famiglie affidatarie per la realizzazione di un Progetto di affidamento familiare, il cui fulcro è la tutela della crescita e lo sviluppo sano dei minori che si trovino a vivere in famiglie con condizioni di temporanea criticità. Questo, in sintesi, il senso principale dell’Istituto Giuridico dell’Affidamento Familiare (Legge 184/83) che vede nel Vicesindaco con delega al Sociale, Domenico Di Berardino e nella dott.ssa M. Laura Ottavi Dirigente del settore sociale e educativo, i più convinti sostenitori – precisa la nota online. L’équipe “Affido Familiare”, composto dalle assistenti sociali dottoresse M. Giselda Pettinella, Maria Rosaria D’Alo e Maria Assunta di Matteo, dalla psicologa dell’Asl1 Avezzano, lavora in stretta sinergia con il Tribunale per i Minorenni di L’Aquila evitando l’istituzionalizzazione del minore – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. L’Affido potrà essere sia semi-residenziale, per un determinato numero di ore durante la giornata, o residenziale, quindi per un periodo che sarà determinato caso per caso – Si tratta di uno strumento temporaneo – aggiunge testualmente l’articolo online. Mentre la famiglia affidataria si impegna a provvedere all’accoglienza, accudimento, educazione, istruzione del minore, l’équipe Affido è facilitatore del percorso di tutela del minore e delle sue famiglie tramite il supporto del Servizio Sociale e gli interventi economici – aggiunge la nota pubblicata. «Il nostro scopo primario – dice il Vicesindaco Domenico Di Berardino – è quello di lavorare per garantire e sostenere sempre la crescita sana e la tutela dello sviluppo positivo dei minori – precisa il comunicato. Il team che mettiamo a disposizione – conclude Di Berardino – è composto da personale di grande esperienza e comprovata competenza, che opererà sempre con l’obiettivo di favorire il benessere e la stabilità dei minori che si trovassero in questo tipo di situazioni. Il Comune di Avezzano ha dato piena attuazione alle principali Disposizioni regionali e viene garantito un contributo alle famiglie, di oltre 500,00 euro, previa predisposizione di un Piano personalizzato – riporta testualmente l’articolo online. Chiunque volesse avere maggiori e più approfondite informazioni, può rivolgersi all’Equipe Affido del Comune di Avezzano presso il Ssp del Comune in Via Vezzia, o contattare le dottoresse Giselda Pettinella e Maria Assunta Di Matteo, ai numeri di telefono 0863 – 501293 e 501335.

